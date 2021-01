Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen kommenterer nu på Lars Løkkes Rasmussen, der i aftes offentligggjorde, at han har meldt sig ud af Venstre.

»Jeg er trist over, at Lars nu forlader Venstre. Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham. Vi kunne helt sikkert have fundet en god rolle til Lars i Venstre, men han ville det anderledes, og er på vej videre. Jeg ønsker ham alt det bedste,« skriver Ellemann-Jensen på Twitter.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde har også lørdag morgen kommenteret Lars Løkkes beslutning om at melde sig ud af Venstre.

»Jeg tror, at jeg ville være Komiske Ali, hvis jeg påstod, at det var en fantastisk måde, vi er startet det nye år på. Det her er problematisk og kritisk for Venstre. Vi har været igennem en tid, hvor utrolig meget har handlet om personer og ikke politik,« sagde Sophie Løhde lørdag morgen til P1 og henviste både til Løkkes udmelding og Venstres interne krise i forbindelse med Inger Støjbergs afgang som næstformand.

Jakob Ellemann-Jensen er trist over, at Løkke har forladt Venstre. Foto: Philip Davali

