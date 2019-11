Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er ærgerlig over, at folketingsmedlem Marcus Knuth forlader partiet og skifter til De Konservative.

De har haft et nært forhold både politisk og socialt, men Marcus Knuth har fredag offentliggjort, at han forlader Venstre på grund af blandt andet formandens lidt blødere linje på udlændingepolitikken.

- Jeg er rigtig ked af det, jeg har kendt Marcus i rigtig mange år og været løjtnant med hans bror. Marcus startede sin politiske karriere på Christiansborg med at arbejde for mig.

- Jeg synes ærlig talt ikke, at der er uoverstigelige politiske forskelle i Venstre. Vi fører den politik, som vi alle sammen gik til valg på, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I 2018 fik Marcus Knuth frataget sit udlændingeordførerskab, hvilket også kan have spillet ind på beslutningen. Han siger selv, at tanken først strejfede ham under valgkampen og peger også på, at Venstres holdning til skat på landbrug har ændret sig under Ellemann, der er kendt som mere grøn.

På Venstres nylige landsmøde forsøgte Ellemann-Jensen at samle blå blok og at anlægge én politisk linje for udlændingepolitikken i Venstre. Samtidig er der dog plads til næstformand Inger Støjberg (V), der har en strammere tilgang.

Knuth var været nær allieret med hende, men forlader nu partiet, hvilket Ellemann er ærgerlig over.

- Vi har haft en god balance i tingene. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi kommer fra forskellige politiske udgangspunkter, men vi har været i stand til at tale os til rette om tingene.

- Venstre har ikke ændret politik på udlændingeområdet, skatteområdet eller andre områder siden folketingsvalget, siger Jakob Ellemann-Jensen med henvisning til valget for et halvt år siden.

Venstre går fra 43 til 42 mandater, mens De Konservative nu er oppe på 13 mandater og dermed er det sjettestørste parti sammen med Enhedslisten.

