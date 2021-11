Den danske fregat Esbern Snare kom onsdag i ildkamp med en gruppe pirater i farvandet ud for Nigeria.

I den forbindelse mistede fire pirater livet.

Venstres formand skulle sammen med statsminister Mette Frederiksen have besøgt fragatten Esbern Snare senere torsdag.

Nu udtrykker Jakob Ellemann- Jensen sin taknemmelighed over fregattens indsats mod pirateri, som onsdag kostede fire pirater livet.

»Jeg er både lettet og taknemlig over, at ingen af vores danske udsendte kom til skade i går. Truslen fra pirater mod danske og internationale skibe er helt reel og meget alvorlig, hvilket aktionen i går tydeligt viste. Det er en vigtig og meget konkret opgave, de løser hernede,« skriver han på Facebook.

»Derfor skylder vi også vores udsendte en stor tak for deres vigtige og modige indsats hernede. Det er netop for at udtrykke denne taknemlighed, at jeg er rejst til Ghana. Jeg håber, at jeg stadig får lejlighed til det. Hvis ikke nu, så på et senere tidspunkt,« skriver han.

Fregatten er i øjeblikket udsendt til Guineabugten for at være med til at sikre søvejene i området.

Onsdag observerede skibets Seahawk-helikopter en hurtiggående motorbåd i et område med mange handelsskibe. Ombord var otte mistænkelige mænd og en række redskaber, som forbindes med pirateri, fremgår det af pressemeddelelsen.

Da Esbern Snare onsdag aften var tæt nok på motorbåden, blev frømandskorpset sendt af sted i hurtiggående RHIB-både for at gå ombord på piratskibet.

Imens forsøgte fregatten at få piraterne til at standse, men de reagerede ikke. Heller ikke de efterfølgende varselsskud havde nogen effekt.

Det fik piraterne til at åbne ild direkte mod de danske soldater. De svarede igen, og der fulgte en kort ildkamp.

Fem pirater blev ramt. Fire af dem døde, mens en enkelt blev såret.