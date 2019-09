Lars Løkke har længe haft Ellemann-Jensen i tankerne som ny Venstre-formand, og de har tidligere talt om det.

Tidligere Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen og formandskandidat Jakob Ellemann-Jensen har tidligere talt om, at sidstnævnte skulle være ny formand for Venstre.

Det siger Jakob Ellemann-Jensen efter et kredsmøde i Venstre i Lyngby tirsdag aften.

På spørgsmålet om, hvorvidt han vidste, at Lars Løkke Rasmussen har haft planer om at køre ham i stilling som ny formand, siger Ellemann-Jensen:

- Det tror jeg, Lars (Løkke, red.) har vidst i længere tid, end jeg har vidst, det må jeg sige.

- Det er noget, vi har talt om på et tidspunkt, men det lyder, som om det er noget, Lars har tænkt på længere, end jeg har, siger han.

Søndag gav Lars Løkke Rasmussen sine første interview som forhenværende V-formand.

Han sagde blandt andet til både DR og TV2, at han længe havde tænkt, at Jakob Ellemann-Jensen og ikke næstformanden, Kristian Jensen, skulle overtage formandsposten.

Med fire dage til Venstres ekstraordinære landsmøde i Herning, hvor partiet skal vælge ny formand og næstformand, ser det ud til, at Jakob Ellemann-Jensen bliver valgt som formand, da han endnu ikke har nogle modkandidater.

Han erkender udfordringen ved at blive formand oven på Venstres tumultariske sommer.

- Det bliver svært, og jeg kan ikke love mere og andet, end at jeg vil gøre mig umage. Det vil jeg til gengæld også love.

- Nu har vi været rundt i landet, og entydigt har der været den tilbagemelding, at vi vil udnytte den her mulighed for at fjerne spor af fløjkrige og vaske tavlen ren.

- Så længe vi er indstillede på dét og agerer derefter, så skal det nok gå. Men nemt - det bliver det ikke, slår formandskandidaten fast.

Indtil videre er det Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby, som skal slås om posten som næstformand.

Ellemann-Jensen har tidligere kaldt Støjberg for et "rigtigt godt bud" på en næstformand, men kan se sig selv med begge kandidater.

- Det er vigtigt, at formanden og næstformanden kan spille sammen og have et godt teamwork.

- Der er vi i den lykkelige situation, at skulle jeg blive formand, så tror jeg, jeg kunne have sådan et samarbejde med begge de to kandidater, siger han.

/ritzau/