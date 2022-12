Lyt til artiklen

»Det, jeg siger nu, er ret vildt: Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister,« sagde Jakob Ellemann-Jensen i november 2021.

Mindst fire gange har Venstre-formanden offentligt udtalt sig om sin manglende tillid til Mette Frederiksen.

Og mindst syv gange har han talt for en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i Minksagen. Det viser B.T.s optælling.

Men seks uger inde i regeringsforhandlingerne taler han nu om at »reetablere« tilliden:

»Man kan sagtens få tillid til venner, der måtte have svigtet den undervejs. Jeg er helt sikker på, at vi nok skal få den reetableret, og det er vi godt i gang med,« siger han mandag i et interview med TV 2 News.

Men det bliver svært for Jakob Ellemann-Jensen at forklare, hvis han går med i en regering med Mette Frederiksen, vurderer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

»Det er selvfølgelig en utrolig dårlig start på et regeringssamarbejde.«

Ifølge ham er de tidligere udmeldinger om mistillid »for markante til at dække ind under valgkampsretorik«.

»Det var jo det, Venstre selv brugte i valgkampen. Venstres primære angrebspunkt på Mette Frederiksen var jo manglende tillid. Derfor er det svært at vende 180 grader med troværdighed,« siger Joachim B. Olsen.

Også i september udtalte Jakob Ellemann-Jensen sig om den mistillid, der har rod flere år tilbage til dengang, Mette Frederiksen ifølge ham talte usandt i et opkald om minksmitten.

»Hun fortalte mig noget, der ikke var sandt, og hun gjorde det mod bedre vidende,« sagde Ellemann i et interview i september til Avisen Danmark.

Her beskyldte han hende for at have »sat ild til det rum«, hvor han havde forventet, at hun talte sandt.

Mette Frederiksen afviste dengang Jakob Ellemann-Jensens udlægning af deres telefonsamtale.

Venstre-manden luftede også mistilliden, da han 18. november sidste år skrev på Twitter, at 'så har jeg ikke tillid til regeringen i den her sag'.

Det skrev han efter forløbet om politiets forsøg på at genskabe Mette Frederiksens slettede sms'er i minksagen. Forløbet fik kritik, fordi det først blev offentliggjort dagen efter kommunalvalget.

Og helt tilbage til februar 2021, hvor han anklagede Mette Frederiksen for »tillidsbrud« i forbindelse med håndteringen af corona.

Ud over udmeldingerne om manglende tillid har Jakob Ellemann-Jensen stået fast på en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i Minksagen.

Før valget var det et direkte krav fra Ellemann-Jensen:

»Vi skal en gang for alle have afklaret og afsluttet minkskandalen,« skrev blå blok i en fælles pressemeddelelse 6. oktober med Jakob Ellemann-Jensens navn øverst.

Allerede over sommeren skrev han det på Facebook:

»Vi kan allerede sige nu, at Folketinget bør få uvildige advokater til at komme med en vurdering.«

Den holdning gentog han i juli, august og oktober, hvor han under Folketingets åbningsdebat igen slog sin holdning fast:

»Der skal være en advokatvurdering, når vi kommer hen på den anden side af valget.«

Og selvom fire juraprofessorer i en gennemgang har vurderet, at der næppe er grundlag for en rigsretssag, har Ellemann kaldt en advokatvurdering »en naturlig måde« at sætte et »værdigt punktum«.

På Venstres landsmøde i Herning gentog han over for flere medier, at han fortsat går ind for en advokatvurdering.

Men han siger ikke længere, at der »skal« være en advokatvurdering.

Mandag slog han så fast, at en advokatvurdering ikke bliver et ultimativt krav fra Venstre, men at han stadig mener, det er et værdigt punktum.

Det er desuden noget, som han drøfter under regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen.

»Selvfølgelig er det noget, vi taler om. Selvfølgelig er det noget, vi ikke ser helt ens på,« forklarer Ellemann-Jensen til TV 2 News.

På grund af den manglende tillid afviste han før valget at gå i regering med Socialdemokratiet.

Men mandag siger Ellemann-Jensen, at han »måske« er på vej i regering med Mette Frederiksen, og at de to partier kan nå hinanden på nogle stræk.