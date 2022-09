Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er kun ét svar, hvis man spørger partiformand i Venstre Jakob Ellemann, om Inger Støjberg ville kunne få sit gamle job som udlændinge- og integrationsminister tilbage i en blå regering.

Formuleringen lyder: »Jeg kommer altså ikke til at fordele ministerposter nu her,« og at »hvis man kan sidde i Folketinget, så kan man også blive minister«.

Men om Inger Støjberg så kan blive integrations- og udlændingeminister, står hen i det uvisse. Ellemann vil i hvert fald ikke give et klart ja eller nej.

Spørgsmålet kommer i kølvandet af nye meningsmålinger, hvor De Konservative er gået kraftigt tilbage, mens Venstre har genvundet terræn og nu igen er større end De Konservative.

Det er dog ikke noget, Venstres statsministerkandidat fejrer.

»Jeg har et afslappet forhold til meningsmålinger. Jeg holder primært øje med, om blå blok er foran, for det er det vigtige.«

Men det må vel også være vigtigt, hvem der skal lede den borgerlige regering? Ellers havde du vel ikke meldt dig til posten?

»Bestemt, det fylder også noget. Det, der fylder alt for os i øjeblikket, og det tror jeg både gælder mig og Søren Pape, er, at vi får en borgerlig regering i Danmark. Og så får vi selvfølgelig en diskussion efterfølgende om, hvem der skal sidde i spidsen for den,« siger han til B.T.