Alle elever skal tilbage på skolebænken, og de små erhvervsdrivende skal have lov at åbne.

Og det skal ske allerede fra på mandag.

Sådan lyder meldingen fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, forud for forhandlingerne om genåbning af landet.

Det skriver TV 2.

»Det er vigtigt, at de, der er hårdest ramt, også er nogle af dem, der kommer først tilbage. Og det er altså vores børn og unge i første række. Og så er det de dele af erhvervslivet, som står ude på sidelinjen og bare ser til, at deres livsværk risikerer at smuldre mellem fingrene på dem,« siger Venstre-formanden til tv-stationen.

Statsminister Mette Frederiksen har indkaldt folketingets partier til drøftelser om genåbningen torsdag, og Venstre er klar til at lempe en del restriktioner med det samme.

Står det til Jakob Ellemann skal også frisører, massører og tatovører have lov til at åbne, og han ser også gerne, at storcentrene skal kunne åbne på mandag.

Endelig vil partiet også gerne have de unge tilbage på ungdomsuddannelserne.

I stedet for at lukke hele landet ned, mener Venstres formand, at man i stedet skal slå ned lokalt, når der er smitteudbrud.