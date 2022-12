Lyt til artiklen

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, afviser at kommentere den interne uro i hans parti oven på regeringens afvisning af en undersøgelse af Samsam-sagen.

Den nye regerings afvisning af at undersøge Samsam-sagen overrasker Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen, som vil have indkaldt Ellemann til et gruppemøde for at drøfte det.

»Jeg ved ikke, om Samsam har været udsat for et justitsmord, men jeg frygter, at det er tilfældet. Derfor er det vigtigt at få sagen belyst,« skriver Jan. E. Jørgensen til B.T.

Ahmed Samsam påstår at være ladt i stikken af de danske efterretningstjenester. Han sidder fængslet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, men ifølge Samsam og oplysninger fra DR og Berlingske arbejdede han i virkeligheden for de danske efterretningstjenester, mens han var i Syrien.

Før valget åbnede Jakob Ellemann-Jensen, som nu er blevet forsvarsminister, personligt op for at få undersøgt sagen, men i dag er han tavs.

Forsvarsministeriets pressetjeneste oplyser til B.T., at forsvarsministeren ikke har yderligere at tilføje til sagen, efter at justitsminister Peter Hummelgaard onsdag sagde, at den nye regering ikke at »fundet anledning« til at nedsætte en undersøgelseskommission.

B.T. har ringet til samtlige medlemmer af Venstres folketingsgruppe. Det er kun lykkedes at få Integrations- og Udlændingeordfører Mads Fuglede i tale.

»Vi har jo et regeringsgrundlag, hvor der ikke kommer en Samsam-undersøgelse, så det er jo sådan, det er,« siger Fuglede.

Under valgkampen sagde Venstre, at I bakker op om en undersøgelse af Samsam-sagen...

»Når man forhandler et regeringsgrundlag, så må man give og tage, så det er jo sådan, det er.«

Er det et løftebrud?

»Det er vel et resultat af, hvad vi kunne forhandle for at få et grundlag at lave en regering på.«

Har I ændret holdning, eller er I gået på kompromis?

»Jeg ved jo, hvad vi har forhandlet os frem til, og jeg ved, hvad vi har sagt før. Sådan er det jo. Nogle gange kan man ikke få alt det, man gerne vil.«

Din partifælle Jan E. Jørgensen har sagt, at han vil have indkaldt til gruppemøde med Jakob Ellemann-Jensen for at drøfte Samsam-sagen. Hvad tænker du om det?

»Jeg vil da lytte interesseret, hvis der kommer sådan et gruppemøde.«

Mente du før folketingsvalget, at det var en sag, der var værd at undersøge?

»Jeg synes, at man skal huske, at når man går ind og laver regeringsgrundlag sammen med andre partier, så får man ikke alt det, man går ind for. Og det er det her et udtryk for,« siger Fuglede til B.T.