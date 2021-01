Løkke melder sig ud af Venstre og fortsætter som løsgænger efter knap fire årtier i partiet.

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, det er trist, at Lars Løkke Rasmussen forlader Venstre, og at han kunne have fået en "god rolle" i partiet.

Det skriver Jakob Ellemann-Jensen, der er Løkkes arvtager, på Twitter.

- Jeg er trist over, at Lars nu forlader Venstre. Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham.

- Vi kunne helt sikkert have fundet en god rolle til Lars i Venstre, men han ville det anderledes, og er på vej videre. Jeg ønsker ham alt det bedste, skriver han.

Han uddyber ikke, hvad det kunne være for en rolle, men siden Løkkes afgang som formand for snart halvandet år siden, har han ikke påtaget sig ordførerskaber.

Sent fredag aften meddelte Løkke på Facebook, at han melder sig ud af partiet og fortsætter som løsgænger. Det er overvejelser, han har gået med i nogen tid, efter at partiet mod hans vilje valgte en ny formand i 2019.

Løkke har været medlem af Venstre i knap fire årtier og har været amtsborgmester i Frederiksborg Amt, minister ad flere omgange og statsminister ad to omgange.

Hans største svendestykker er kommunalreformen, sundhedsreformen og forliget om efterløn, men han har også haft en stormfuld tid i politik med bilagssager, betalte rejser og tøj samt magtkampe i egne rækker.

Under valgkampen i 2019 udgav han en bog, hvor han appellerede til samarbejde over midten for at blive gjort fri af den yderste højrefløj og venstrefløj og talte for en regering med Socialdemokratiet og Venstre.

Venstre fik fremgang ved valget, men daværende næstformand Kristian Jensen mente, at Venstre burde droppe tanken om en SV-regering, og det rippede op i gamle sår, der endte med, at baglandet fik nok.

Det kulminerede ved et højspændt møde i Brejning ved Vejle i august 2019.

Efter en tænkepause udgav Løkke sidste år en ny bog, hvor han talte for at samarbejde med De Radikale ind over midten. Det var i direkte modstrid med den nye formands politiske linje.

Det er uvist, om Løkke vil starte et nyt midterparti, som flere kommentatorer har nævnt som en mulighed.

Med over 40.000 stemmer ved valget i 2019 er vurderingen, at han vil kunne samle en del bag sig. Foreløbigt fortsætter Løkke som løsgænger i Folketinget.

