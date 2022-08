Lyt til artiklen

Kapløbet om at blive statsministerkandidat for blå blok er skudt i gang, og Venstres leder, Jakob Ellemann-Jensen, taber tempo.

Hvis Venstre-formanden bliver statsminister, bliver det på trods af de blå vælgeres ønske. Det viser en meningsmåling, som YouGov har lavet for B.T.

Ifølge målingen vil alle de blå partiers vælgere – med undtagelse af Venstre – nemlig have Søren Pape Poulsen (K) ved roret i Statsministeriet.

»Det er en bemærkelsesværdig måling, og den stikker noget ud i forhold til andre målinger, jeg har set. Men tendensen i alle målinger er, at Pape er markant mere populær end Elleman-Jensen. Det kan skyldes, at han er den længst siddende partiformand i blå blok og derfor har opbygget mere troværdighed i befolkningen,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Langt flere danskere foretrækker K-formanden Søren Pape Poulsen (tv.) som statsminister end V-formand Jakob Ellemann-Jensen, viser ny meningsmåling. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Langt flere danskere foretrækker K-formanden Søren Pape Poulsen (tv.) som statsminister end V-formand Jakob Ellemann-Jensen, viser ny meningsmåling. Foto: Mads Claus Rasmussen

B.T. har tidligere på ugen fortalt, at 70 procent af danskerne hellere vil have Søren Pape Poulsen som statsminister, hvis de skulle vælge mellem ham og Jakob Ellemann-Jensen. Men kigger man nærmere på vælgerne, der sætter kryds ved et blåt parti, er der dårlige nyheder for Jakob Ellemann-Jensen.

Hos Nye Borgerliges vælgere ser 76 procent hellere, at Søren Pape Poulsen overtager magten, hvis der bliver blåt flertal efter næste folketingsvalg. Tallet ligger lidt lavere hos Liberal Alliances vælgere på 65 procent, og hos Dansk Folkepartis vælgere foretrækker 54 procent en konservativ statsminister.

Hos de konservative vælgere er der ikke meget slinger i valsen i forhold til, hvem de helst ser ved magten. Hele 94 procent svarer nemlig Søren Pape Poulsen.

Samtidig fremgår det, at 30 procent af Venstres vælgere foretrækker Søren Pape Poulsen som statsminister frem for partiets egen leder.

Joachim B. Olsen er B.T.s politiske kommentator. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Joachim B. Olsen er B.T.s politiske kommentator. Foto: Niels Ahlmann Olesen

En måling, der må gøre ondt på V-formanden, der er afhængig af, at de toneangivende blå partier skal pege på ham, lyder det fra Joachim B. Olsen.

»Det må unægtelig være hård læsning, at hele 30 procent af vælgere foretrækker en anden. Men man skal også huske på, at man ikke kan oversætte vælgernes holdninger direkte til, hvordan partierne vil agere, når de skal pege på en statsminister,« siger han og fortæller, at valget i højere grad handler om, hvordan partierne kan få gennemført deres politik.

I YouGovs måling fremgår det også, at 85 procent af Danmarksdemokraternes vælgere hellere vil have en konservativ statsminister. Et klokkeklart eksempel på, at relationer betyder meget i politik, vurderer Joachim B. Olsen.

»Man kan ikke lade være med at tænke, at opgøret mellem Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg spiller ind på vælgernes syn på Venstre-formanden. Det er svært at sige, hvem Danmarksdemokraterne ville pege på i tilfælde af en blå valgsejr, men jeg tror bestemt ikke, at Inger føler, at hun skylder Venstre noget som helst,« siger han.

Her er målingen I en ny meningsmåling foretaget af YouGov er 1.242 spurgt, om de foretrækker K-formand Søren Pape Poulsen eller Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som statsminister. 70 procent har svaret, at de foretrækker Søren Pape Poulsen, mens 30 procent svarer Jakob Ellemann-Jensen. Usikkerheden i undersøgelsen er +/- 2,8 % (procentpoint).

Hos Venstre understreger politisk ordfører Sophie Løhde, at man skal passe på med at lægge for meget i YouGovs målinger.

»Og ja, vi håber og tror, at Jakob Ellemann-Jensen bliver Danmarks nye statsminister, men det kræver selvfølgelig, at vælgerne viser Venstre tilliden, så det skal vi gøre os fortjent til,« siger hun i et skriftligt svar til B.T.

Mandag formiddag har Søren Pape Poulsen officielt offentliggjort sit kandidatur til posten som statsminister.