Inden for 24 timer vil Jakob Ellemann-Jensen fortælle, om han vil stille op som formand for Venstre.

Politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) vil inden for et døgn fortælle, om han stiller op som formand for Venstre. Det siger han efter gruppemøde i Venstres folketingsgruppe.

Flere Venstre-profiler har allerede peget på ham som deres foretrukne formandskandidat.

- Jeg har fået gode indspark fra mine kolleger i folketingsgruppen og har fået mange opfordringer fra det ganske land, når det handler om formandsposten i Venstre.

- Og nu lover jeg jer, at der ikke går længe, inden jeg melder noget ud.

- Inden i morgen på denne her tid, så skal jeg nok have taget mig sammen. Og så stopper krukkeriet i denne her omgang, siger Jakob Ellemann-Jensen omkring klokken 13.40 tirsdag efter gruppemødet.

Gruppemødet havde kun en ting på dagsordenen, nemlig orientering om weekendens dramatiske hovedbestyrelsesmøde.

Efter en måneds uro om formandsposten endte hovedbestyrelsesmødet med, at Lars Løkke Rasmussen (V) i protest over bestyrelsens beslutning trak sig som formand. Det samme gjorde næstformand Kristian Jensen.

- Vi har haft brug for at tale om mange ting. Mange har haft brug for at ryste hovedet. Min hund har gået utroligt mange kilometer sammen med mig. Og det har der været brug for, sagde Jakob Ellemann-Jensen også efter gruppemødet.

Han har fået støtte fra en lang række medlemmer af Venstres folketingsgruppe til at stille op som formandskandidat.

Blandt andre de tidligere Lars Løkke Rasmussen-støtter Lars Christian Lilleholt og Claus Hjort Frederiksen peger nu på Jakob Ellemann-Jensen.

Sophie Løhde (V) sagde efter mødet:

- Jakob har kvalifikationerne. Han er dygtig og vellidt. Og jeg tror, at han kan samle gruppen.

Hun manede dog også til ro:

- Jeg synes, vi skal klappe hesten en smule. Vi har været igennem en helt forfærdelig weekend. Også menneskeligt.

- Nu er der indledt en proces frem mod landsmødet, hvor formand og næstformand skal vælges. Den skal respekteres, sagde hun.

Venstre holder ekstraordinært landsmøde den 21. september, hvor kun valg til formand og næstformand er på dagsordenen.

