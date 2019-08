Jakob Ellemann-Jensen går ikke efter en højere post i Venstre. Han vil stemme på det nuværende formandskab.

Trods megen postyr i den nyligt udpegede Venstre-ledelse de seneste dage støtter Jakob Ellemann-Jensen partiformanden Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen som næstformand.

Det siger han til TV2.

Direkte adspurgt siger den nyligt udpegede politiske leder for Venstre, at han ingen ambitioner har om selv at gå efter en højere post i partiet.

- Nej. Jeg vil stemme på Lars Løkke som formand og Kristian Jensen som næstformand, siger han til TV2.

Til november er der planlagt landsmøde i partiet. Her vælger de delegerede, hvem der skal være henholdsvis formand og næstformand. Og her ønsker Ellemann-Jensen altså ikke at gå op mod hverken Løkke eller Kristian Jensen.

Kommentaren falder under Venstres sommergruppemøde, hvor der har været stort postyr om især næstformandsposten.

Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen har åbnet en diskussion om Kristian Jensens position som næstformand og gruppeformand i partiet.

Hjort sagde for rullende kameraer fredag eftermiddag, at der bør være en diskussion i partiet om Kristian Jensens rolle.

- Jeg har ikke noget imod Kristian Jensen. Han er en dygtig politiker. Det er bare den måde, han bruger næstformandsposten til at underløbe partiets formand på, siger Claus Hjort Frederiksen.

Kristian Jensen sagde tidligere mandag i et større interview med Berlingske, der blev bragt torsdag, at han ikke så en fremtidig SV-regering som den rette vej at gå for hverken Venstre eller blå blok.

Det er stik imod, hvad hans partiformand, Lars Løkke Rasmussen, sagde inden folketingsvalget i juni, og hvad han bekræftede tidligere på ugen.

Her pointerede Løkke, at en SV-regering var en god løsning for at begrænse yderfløjenes indflydelse.

Under et pressemøde fredag havde Kristian Jensen ændret sin retorik og sagde i modsætning til tidligere på ugen, at ingen regeringskonstellation burde afskrives.

