Venstres formand siger tirsdag, at han ikke er rystet af dårlige meningsmålinger. Og at han står ved roret.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, lagde tirsdag efter partilederdebatten i Folketinget ikke skjul på, at partiet er i krise.

Meningsmålingerne over en bred kam viser, at Venstre er gået markant tilbage siden valget i 2019. Og ikke mindst siden det efterfølgende formandsopgør, den tidligere formand Lars Løkke Rasmussens exit og afskeden til tidligere integrationsminister Inger Støjberg.

Den seneste måling fra Voxmeter viser et Venstre, der er knapt halveret siden valget. Og i andre målinger, blandt andre BT's, ser det endnu værre ud.

- En blind kan føle med sin stok, at Venstre er i krise. Det har vi været i månedsvis. Vi har været igennem noget hårdt vejr og det gynger stadigvæk.

- Jeg kan bare sige, at jeg står på broen, og jeg har hånden så fast på det ror, så du slet ikke drømmer om det. Og det er det helt rigtige for Venstre at have en kaptajn på broen, som har hånden på roret, sagde Venstres formand.

Som politisk ordfører for Venstre i 2015, da partiet havde regeringsmagten, havde Jakob Ellemann-Jensen en telefonsvarer, der lød:

- Ringer du for at få en kommentar til en meningsmåling, hvor Venstre er gået frem, så skyldes denne fremgang regeringens klare, målrettede og effektivt udførte politik.

- Drejer det sig om en meningsmåling, hvor Venstre går tilbage, så kan man ikke udlede noget som helst fra en enkelt måling.

Tirsdag lød der fra Jakob Ellemann-Jensens mund et ekko af den gamle besked, adspurgt af BT om en kommentar til avisens seneste meningsmåling.

- Jeg sætter ikke super stor lid til meningsmålinger i BT. Med alt skyldig respekt for jeres udgivelse i øvrigt, så plejer jeres meningsmålinger ikke at ramme helt "spot on".

- Meningsmålinger er meningsmålinger. Og der er kun én, der tæller, og det er den på valgdagen, sagde formanden.

