Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, trækker sig som gruppeformand.

Det sker som led i, at der skal vælges ny gruppebestyrelse og udpeges nye ansigter til de ledende poster i folketingsgruppen. Det er dog ikke ensbetydende med, at alle i gruppebestyrelsen skal udskiftes.

At posen nu bliver rystet i Venstres folketingsgruppe, ændrer ikke ved, at Jakob Ellemann-Jensen stadig er formand, og at Inger Støjberg er næstformand.

»Jeg stopper som gruppeformand for at hellige mig hvervet som Venstres formand«, siger Venstre-formanden til Ritzau.

Folketingsgruppen vil ifølge B.T.s oplysninger udpege en ny gruppeformand tirsdag.

Jakob Ellemann-Jensen har været både formand for Venstre og formand for folketingsgruppen siden september 2019.

Ifølge B.T.s oplysninger ligger der ikke noget dramatisk bag, at Jakob Ellemann-Jensen vælger at træde tilbage som gruppeformand.

Det var i forvejen usædvanligt, at Ellemann både har været partiformand og gruppeformand på samme tid.

Det skyldes dog, at der stadig var interne uroligheder i Venstre, da Ellemann blev valgt til paritformand i efteråret. Derfor valgte han også at sætte sig på gruppeformandsposten for at kunne styre folketingsgruppen i en svær tid efter formandsopgøret, der endte med at Lars Løkke Rasmussen måtte træde tilbage.

»Da jeg satte mig på gruppeformandsposten, var det for, som ny formand, også at sætte mit præg på folketingsgruppen, og for at få noget ro og noget samling i gruppen. Det har vi nu fået. Så min opgave der er udført, siger Jakob Ellemann-Jensen til Ritzau.