Venstres formand roser Mette Frederiksens fokus på børnene i nytårstale, men han savner fokus på andre emner.

Det er en fast nytårstradition, at oppositionen kritiserer statsministerens nytårstale.

Og sådan er det også i 2020, hvor Mette Frederiksen leverede sin første nytårstale som Danmarks statsminister.

Hun havde især fokus på vilkårene for udsatte børn og kom ind på, at flere udsatte børn bør bortadopteres.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, roser statsministeren for at ville hjælpe udsatte børn, men der er selvfølgelig et "men":

- Statsministeren tager et vigtig emne op. Hun tager vores børn op, og det er et emne, som er vigtigt.

- Jeg synes, at det med, at fællesskabet i højere grad skal stille sig på børnenes side snare end på forældrenes side, der er jeg meget enig med statsministeren. Vi har dog til gode at se, hvordan det konkret skal komme til udtryk, siger Ellemann-Jensen.

Han efterlyser svar på andre vigtige emner.

- Jeg synes, at talen er meget ukonkret. Den giver ikke svar på de mange løfter, som Socialdemokratiet gav i valgkampen. Blandt andet om differentieret pension, siger Venstres formand.

Mens Mette Frederiksen havde fokus på børnene, så undlod hun at gå i dybden med temaer som klimaet og altså differentieret pension, der ellers er et af de mest centrale valgløfter fra Socialdemokratiet.

Det sidste bemærker Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, i lighed med Ellemann-Jensen også.

- Det overrasker mig meget, at statsministeren slet ikke kommer med noget nyt eller konkret i forhold til hendes store valgløfte om tidlig pension for nedslidte.

- Det er nu næsten et år siden, hun for første gang lovede tidlig pension til nedslidte. Nu må hun snart blive mere konkret om, hvem der skal have retten, siger DF-formanden i en skriftlig kommentar.

I øvrigt mødes Ellemann-Jensen og Mette Frederiksen søndag til politisk debat. Den finder sted i Nyborg til De Radikales nytårsstævne. I debatten deltager også De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

/ritzau/