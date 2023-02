Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen har meddelt, at han tager orlov på ubestemt tid efter et ildebefindende. Nu reagerer hans politiske venner og modstandere.

Det var på Facebook, at Ellemann-Jensen kom med sin udmelding mandag aften, og det er da også her flere nu ønsker ham god bedring.

Blandt andet statsminister Mette Frederiksen, der skriver:

»Hans krop har sendt ham en klar advarsel – og det skal man tage meget alvorligt.«

Hun skriver også:

»Jeg glæder mig til at få Jakob tilbage. Men lige nu er det vigtigste, at han passer på sig selv og sin familie. Det håber jeg, alle vil respektere.«

Udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne sender også en hilsen:

»Herfra kæmpe respekt. For, ja, man kan ikke både være far, ægtemand, minister og partiformand på samme tid, hvis kroppen ikke er med. Minister skal man være for en tid - far er man for altid. Rigtig god bedring, Jakob!. De bedste tanker herfra.«

Partifællen Troels Lund Poulsen, der midlertidigt overtager posten som forsvarsminister skriver:

»Jeg er berørt af, at Venstres formand og min gode kollega Jakob Ellemann er nødt til at trække stikket i en periode. Til gengæld er jeg glad for, at Jakob lytter til de signaler, som kroppen giver ham. «

Også SF-formanden Pia Olsen Dyhr reagerer:

»Rigtig god bedring Jakob. Godt du tager en pause – det er vigtigt at passe på sig selv.«

Også De Radikales Sofie Carsten Nielsen har reageret.

»Respekt. Pas rigtig godt på dig selv. Det er det allervigtigste,« skriver hun.

Fra Ellemann-Jensens Venstre-kollega Ellen Trane Nørby, lyder det:

»Rigtig god bedring. Håber, at du er hurtigt tilbage.«

Ellemann-Jensen skriver i sit opslag blandet andet:

»Jeg har haft usædvanligt travlt gennem længere tid. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis ikke det skal ende galt. Det vil jeg lytte til,« og han fortsætter:

»Konklusionen er derfor, at jeg, efter råd fra min læge, bliver nødt til at trække stikket i en periode og tage orlov. Og så vender jeg tilbage, når jeg er klar.«

Ministerkollega Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet skriver:

»Rigtig god bedring, Jakob. Helbredet og livet før alt andet. Alle de bedste tanker til dig.«

Enhedslistens Pelle Dragsted skriver:

»Kære Jakob. Rigtig god bedring. Pas på dig selv.«

Fra De Konservatives Mai Mercado lyder det:

»Rigtig god bedring og de bedste ønsker herfra.«