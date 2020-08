»Det er en blindgyde og ikke en farbar vej.«

Sådan lyder det fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, om de ideer, som partiets tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, har præsenteret det seneste døgn i forbindelse med udgivelsen af sin kommende erindringsbog.

I bogen fastholder Løkke, at han ser et samarbejde over midten - med De Radikale - som afgørende for, at Venstre igen kan få statsministerposten.

Den holdning er i direkte modstrid med den linje, Jakob Ellemann-Jensen har lagt for Venstre, og ved partiets sommergruppemøde afviste han det.

I et opslag på Facebook erklærer han sig derfor - næppe overraskende - uenig med Løkkes udtalelser:

»Venstre skal blive ved med at være en forandrende kraft, der sikrer, at Danmark fortsat er et af verdens bedste lande at leve i. Det er det, politik bør handle om - at bevæge Danmark fremad,« skriver han og fortsætter:

»Den opgave glæder jeg mig til at tage fat på sammen med resten af Venstre, også selvom Lars ikke vil slippe fortiden. Vores politik ligger fast. Vi er på vej videre.«

I opslaget skriver han også, at Lars Løkke Rasmussen har været en inspiration for ham - og var en af grundene til, at han gik ind i politik.

Men Lars Løkke Rasmussens ideer er ikke vejen frem, mener Jakob Ellemann-Jensen:

»Jeg har læst nogle af Lars' kommentarer i forbindelse med, at han udgiver en ny bog. Det meste af det, jeg har læst, er noget, Lars har sagt siden valgkampen sidste år, hvor han ønskede en regering hen over midten. Det lykkedes ikke. Mette Frederiksen og andre smækkede den dør i. Det er en blindgyde og ikke en farbar vej,« skriver han.

I stedet mener han, at Danmark har 'brug for et borgerligt-liberalt regeringsalternativ':

»For vi bevæger os i den forkerte retning. Derfor har jeg sammen med Venstres folketingsgruppe udstukket en klar kurs. Den har jeg senest fremlagt for Venstres Hovedbestyrelse på et møde i går (lørdag, red.). Og det var en fornøjelse,« skriver Jakob Ellemann-Jensen.