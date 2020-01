Ellemann-Jensen holder nytårstale om skattestop, klima og velfærd. Gammel opskrift, lyder det fra kommentator.

Få timer inden statsminister Mette Frederiksen (S) holder sin første nytårstale på Marienborg, har Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, lagt sit bud på en nytårstale på Facebook.

Her taler han om velfærdsløfte, klimaforandringer og sundhed. Første tema, som V-formanden tager op, er skattestop.

- Jeg vil skabe tryghed om jeres privatøkonomi og sikkerhed for virksomhederne, som skaber gode arbejdspladser i vores byer og landdistrikter.

- Det gør vi ved at holde skatter og afgifter i ro. Det gør vi med et skattestop, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Herefter kommer Ellemann-Jensen ind på velfærd, og han sætter spørgsmålstegn ved, om man kan give medarbejdere mere frihed til at løfte kvaliteten i børnehaver, ældrepleje, sygehuse og skoler.

- Det tror jeg godt, vi kan. Det kræver, at vi tænker nyt, svarer Ellemann-Jensen selv på sit spørgsmål, uden at komme med konkrete forslag.

Ligesom dronningen falder emnet også på klima i V-formandens nytårstale.

- Vi skal finde ægte grønne løsninger, som går hånd i hånd med danske arbejdspladser, økonomisk fremgang og god livskvalitet, siger han blandt andet.

Ifølge politisk kommentator Jarl Cordua, der selv er medlem af Venstre, men ikke stemte på partiet ved seneste valg, er talen et forsøg på at gøre sig relevant for midtervælgerne.

- Jeg hæfter mig ved det, at han prøver at gøre sig relevant for midterklassen og de vælgere, han er i konkurrence med Socialdemokratiet om ved at omfavne klima og frie valg i sundhed, siger Jarl Cordua.

Den politiske kommentator hæfter sig også ved, at der ingen konkrete forslag er i talen. Dog er det ikke overraskende ifølge ham.

- Det er den gamle opskrift, som Løkke og Fogh har brugt, der bliver pudset af og stillet til skue. Det tror jeg er godt for ham og Venstre, siger Jarl Cordua.

Statsministerens nytårstale transmitteres direkte klokken 18 nytårsdag fra Marienborg.

/ritzau/