‘Den er hjemme!’

Citatet fra Uffe Ellemann-Jensen er blevet berømt i dansk politik, men det ville ikke være chokerende, hvis han igen tirsdag aften tænkte samme tanke.

Hans søn, Jakob Ellemann-Jensen, har nemlig offentliggjort sin kandidatur som formand for Venstre.

Og der skal gå grueligt meget galt, hvis ikke han skal blive valgt den 21. september til det ekstraordinære landsmøde i partiet

»Der er en usandsynlig lille chance for, at det ikke bliver ham, som bliver valgt som ny formand.«

Det er ordene fra den politiske kommentator Jarl Cordua til B.T. kort efter, Jakob Ellemann-Jensens kandidatur var blevet officiel.

»Man skal selvfølgelig altid have respekt for de politiske processer, men jeg har svært ved at se, at der skulle komme nogen som helst anden formandskandidat på bordet,« siger Jarl Cordua.

»Han har talt med folk i baglandet og i folketingsgruppen og lyttet til, hvad de ville sige. Han har signaleret, at han er klar til at påtage sig opgaven.«

Allerede i lørdags, da Lars Løkke Rasmussen valgte at forlade det dramatiske møde i Venstre, trådte Jakob Ellemann-Jensen frem i lederrollen, fortæller Jarl Cordua.

Her rejste han sig op og opfordrede partimedlemmerne til stadig at stå samlet.

Der er to og en halv uge til, at det bliver afgjort, om baglandet i Venstre vil have Jakob Ellemann-Jensen som formand.

Men allerede nu i et interview med Jyllands-Posten går Venstre-politikeren frem med klare holdninger til, hvordan partiet skal agere fremover.

Her taler ham blandt andet om sygehusvæsenet, miljøet og udlændingepolitikken.

Men mest bemærkelsesværdigt er det, at han skyder Lars Løkke Rasmussens drøm om et SV-samarbejde ned.

Han gør det klart, at han vil stå i spidsen for en borgerlig-liberal-regering, og at han ikke kommer til at gå til valg på en SV-regering.

»Nej, det gør jeg ikke. Men jeg håber også, at valgkampen ligger lidt ude i horisonten,« siger han til Jyllands-Posten.

Det, mener Jarl Cordua, er en meget tydelig melding, men det er også noget, som Jakob Ellemann-Jensen er nødt til at sige.

»Det er en klar undsigelse af SV-projektet. Jeg ser det som et venligt røgsignal til den borgerlige flok. Det andet var Lars Løkkes projekt, og nu er der kommet en ny kaptajn for at sætte en ny kurs,« forklarer Jarl Cordua.

»Lars Løkkes projekt bliver kastet overbord, og det er meget logisk, fordi Kristian Jensen har jo teknisk set aflivet det, så han kunne ikke gøre andet,« siger den politiske kommentator.

Udover formandsposten er næstformandsposten også åben. Der er ingen af Venstre-medlemmerne, som har meldt deres kandidatur der endnu.

I interviewet med Jyllands-Posten bliver Jakob Ellemann-Jensen spurgt til Inger Støjberg som en mulig kandidat, da hun er den umiddelbare favorit.

Han forholder sig meget positivt over for den mulighed, men det mener Jarl Cordua ikke, at man skal lægge for meget i.

»Jeg ser det ikke som en direkte anbefaling. Det er journalisten, som spørger ind til Inger Støjberg.«

»Hvis en anden kandidat melder sig på banen i morgen til næstformandsposten, så vil han også tale positivt om den person. Det er han nødt til,« siger Jarl Cordua.

Og måske er næstformandsposten ikke lige så givet som formandsposten. Efter tirsdagens gruppemøde var Ellen Trane Nørby i hvert fald skeptisk om bare at pege på Inger Støjberg.

‘Vi har mange profiler i Venstre, var hendes melding, og det er et tegn på, at hun måske selv kunne være en kandidat.

»Ellen Thrane signalerede, at hun går og overvejer det, synes jeg,« forklarer Jarl Cordua.

Dermed skal man ifølge den politiske kommentator ikke lægge meget i, at Jakob Ellemann-Jensen taler positivt om Inger Støjberg.