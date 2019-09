Venstre skal internt drøfte, hvad man ønsker at gøre ved regionerne, siger partiets nyvalgte formand.

Går Venstre til valg på en SV-regering? Skal regionerne overleve eller nedlægges, hvis det står til Venstre?

Hvad betyder valget af Inger Støjberg som Venstres nye næstformand for partiets udlændingepolitik? Og gælder Venstres velfærdsløfte på 69 milliarder kroner fra valgkampen fortsat?

Det - og meget andet - skulle Venstres nyvalgte formand, Jakob Ellemann-Jensen, svare på, efter at han lørdag uden modkandidat kunne lade sig fejre som partiformand.

Det skete ved Venstres ekstraordinære landsmøde i Herning.

* Spørgsmål: Inger Støjberg taler for at lukke regionerne. Hvad siger du til det?

- Der er nogen, som har siddet med en følelse af - og en virkelighed af - at man har fået trukket nogle ting ned over hovedet. Så det er en diskussion, vi skal have i Venstre med vores bagland, fordi vores ønske, når det kommer til sygehusvæsnet, handlede om at gøre det bedre for patienten.

- Det er en af de ting, vi skal diskutere, inden vi kommer med vores eget oplæg på sundhedsområdet, siger Ellemann-Jensen med henvisning til, at Venstre gik til valg på at lukke regionsrådene, hvilket skabte intern kritik.

* Spørgsmål: Er det udelukket, at Venstre kan gå til valg på en SV-regering?

- Jeg har sagt meget klart, at vi har som mål, at vi vil have en borgerlig regering. Vi ser Venstre som det borgerlige Danmarks naturlige statsministerparti.

* Spørgsmål: Du vil ikke udelukke, at I på et tidspunkt vil gå i regering med Socialdemokratiet?

- Hold nu op. Lad være med at bede mig om at svare 150 år frem i tiden. Jeg kan fortælle, at der er god tid til næste valg, og at vi går til valg på en borgerlig regering med mig som statsminister.

* Spørgsmål: Gælder Venstres velfærdsløfte fra valgkampen stadigvæk?

- Det gør det ikke al den stund, at den demografiske udvikling ikke bliver, sådan som det blev forudsagt dengang.

- Derfor er vi nødt til at genbesøge de tal. Tallet på 69 milliarder kroner står ikke mål med, hvad der kommer af nye gæster til børnepasningsområdet og også plejekrævende ældre i Danmark.

* Spørgsmål: Inger Støjberg blev valgt som næstformand med tre fjerdedele af de delegeredes stemmer. Hvad betyder det for Venstres udlændingepolitik?

- Det betyder ikke noget for Venstres udlændingepolitik. Det betyder, at Inger Støjberg er blevet valgt som næstformand for Venstre.

