V-profiler har i debatindlæg skabt debat om partiets udlændingepolitik. Formand mener at have slået den fast.

Mens Venstres næstformand, Inger Støjberg, har forståelse for, at nogle danskere i en undersøgelse svarer, at muslimer skal sendes ud af Danmark, er partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, derimod bekymret.

Det siger han fra talerstolen på partiets landsmøde i Herning, hvor han i sin beretning indirekte kommenterer den undersøgelse, som Inger Støjberg for nylig kommenterede i et debatindlæg.

- Og det giver anledning til en dyb bekymring, at der er nogen i Danmark, der tilsyneladende mener, at man skal udvise mennesker alene på grund af deres tro, siger han fra talerstolen.

Undersøgelsen, som blev omtalt af Mandag Morgen i oktober, viser, at 28 procent af de adspurgte erklærer sig helt eller delvist enige i, at muslimer bør udvises.

Efter talen gør Jakob Ellemann-Jensen det klart over for pressen, at der ikke er tvivl om Venstres holdning til udlændinge.

- Jeg kan sige, at Venstre er fuldstændig på linje, og det er den linje, jeg gjorde rede for i landsmødetalen lige for lidt siden. Det er Venstres linje, siger han.

- Det er på den ene side at sige, at vi har religionsfrihed i Danmark, og det står vi urokkeligt fast på. Men samtidig, når vi ser sådan en undersøgelse, så giver det anledning til bekymring, siger han.

- Vi bliver nødt til at stille spørgsmålet, hvorfor der er mennesker, der svarer sådan. Jeg tror, at der er mennesker, der er bekymrede over fejlslagen integration, og det bliver vi nødt til at tage alvorligt.

I debatindlægget skriver Inger Støjberg blandt andet, at undersøgelsen viser, at "der er rigtig mange, som har det ligesom mig", og at hun er træt af at høre om "islam mig der, og islam mig der".

Det fik efterfølgende Venstre-medlemmerne Bertel Haarder, Anni Matthiesen, Jan E. Jørgensen, Fatma Øktem og Kim Valentin til at skrive et debatindlæg i Jyllands-Posten.

- Vi skal ikke finde os i, at de mennesker bliver udsat for en nedrig og udskammende retorik, alene fordi de er muslimer eller tilhører en hvilken som helst anden trosretning, skrev de blandt andet.

Spørgsmål: Støjberg siger jo en ting, og Jan E. Jørgensen siger noget andet. Tror du ikke, at de savner at høre fra Venstres formand?

- Jo, men nu har du lige hørt min tale, og du er i tvivl om, hvad formanden mener?, siger Jakob Ellemann-Jensen til pressen.

Spørgsmål: Det virker som om, at der er nogle i Venstres folketingsgruppe, der er i tvivl om, hvad du mener?

- Det tror jeg ikke, at de er i tvivl om længere. Der er også plads til nuancerne i den her debat, fordi det er en debat, der består at flere forskellige ting, siger Ellemann-Jensen.

- Men fordi man ser sådan en undersøgelse, så skal man jo ikke gå på kompromis med vores religionsfrihed.

Spørgsmål: Vil du acceptere, at der er medlemmer, der pipper i forskellige retninger?

- Jeg har fuldstændig tillid til, at vi kan rumme hinanden, og nu har jeg gjort rede for, hvad Venstres holdning er, lyder det fra V-formanden.

/ritzau/