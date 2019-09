Den nye Venstre-formand, Jakob Ellemann-Jensen, er straks gået i gang med at forsone blå blok og finde nye projekter, der kan samle de borgerlige partier.

Han har allerede – samtidig med, at han blev valgt til formand – inviteret samtlige blå partiledere på kaffe og seriøs snak om den politiske fremtid.

Også Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, som aldrig fik en snak under fire øjne med den tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen.

Jakob Ellemann-Jensen på talerstolen ved Venstres ekstraordinære landsmøde om valg af ny formand og næstformand i Herning Kongrescenter lørdag 21. september 2019.

Hun var en af grundene til, at Lars Løkke etablerede sit udspil om en regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre – for at undgå fløjene i dansk politik.

Et projekt, som Jakob Ellemann-Jensen har skrottet.

»Jeg skal drikke kaffe med Jakob Ellemann tirsdag den 8. oktober,« bekræfter Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh.

Også Dansk Folkeparti og De Konservative, som afholder landsmøde i weekenden, er på listen.

En anden grund til, at Lars Løkke foreslog en SV-regering i valgkampens sidste dage, er, at VLAK-regeringen blev hæmmet af store uenigheder mellem LA og DF.

Pernille Vermund fra Nye Borgerlige forlader regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet på Christiansborg i København fredag den 7. juni 2019. Socialdemokratiet har indledt regeringsforhandlinger fredag den 7. juni efter folketingsvalget den 5. juni.

Alex Vanopslagh stiller ikke ultimative krav og klatrer ikke i træer som sin forgænger, Anders Samuelsen, men den grundlæggende uenighed mellem de to partier om landets indretning må forventes at bestå.

Samtidig er De Konservative utilfredse med Løkkes plan om at bruge 69 mia. kr. på velfærd frem til 2025. De penge skal sikre, at der er nok penge til at betale for offentligt ansatte, der kan tage sig af de ekstra ældre og flere børn, som ventes at komme i de kommende år. Dermed er næsten hele råderummet brugt, og det efterlader kun én milliard til andre prioriteringer som eksempelvis de skattelettelser, Liberal Alliance og De Konservative ønsker.

Ifølge kilder i De Konservative vil formand Søren Pape Poulsen tage dette problem op i sin tale til de konservative delegerede i Herning på lørdag.

Desuden har Pernille Vermund stadig sine tre ufravigelige krav til en borgerlig statsminister, herunder totalt asylstop.

Og DF er i færd med at genopfinde sig selv og vende tilbage til DF Classic i håbet om at genvinde nogle af sine tabte vælgere. Det vil sige, at hård udlændingepolitik og og mere velfærd – især til ældre – vil være i fokus for partiet.

Partiformand Søren Pape Poulsen ved pressemøde efter De Konservatives sommergruppemøde på Egelund Slot i Fredensborg fredag den 23. august 2019.

Det bliver særdeles vanskeligt for Jakob Ellemann-Jensen at få de blå ender til at mødes.

Men det er nødvendigt, hvis han vil have en chance for at vinde næste valg og blive statsminister, hvilket er hans og partiets erklærede mål.