Lars Løkke Rasmussen detonerede en klyngebombe midt i valgkampen, da han foreslog, at Venstre skulle danne regering med Socialdemokratiet.

Forslaget splittede Venstre i atomer, og efterdønningerne kostede i sidste weekend både Løkke og næstformand Kristian Jensen deres poster. Nu bakker Jakob Ellemann-Jensen op om Løkkes kontroversielle forslag.

Mens Kristian Jensen i et interview med Berlingske - før hans og Løkkes dramatiske exit fra Venstre den 31. august - kategorisk afviste Løkkes ambition om en SV-regering, mener Jakob Ellemann-Jensen omvendt, at Løkkes SV-ambitioner var helt rigtigt. Det skriver Politiken.

Jakob Ellemann-Jensen er som det ser ud lige nu den eneste kandidat til at overtage formandsposten i Venstre.

Jakob Ellemann-Jensen er den eneste kandidat til formandsposten i Venstre. Den ny formand vælges på Venstres ekstraordinære landsmøde den 21. september. Inger Støjberg stiller op som næstformand.

»Det var en klog beslutning. Jeg synes, at det var det rigtige, givet omstændighederne på det tidspunkt. For selv om man ikke skal fæstne stor lid til meningsmålinger, så kunne vi jo trods alt se, at det kom ikke til at ske at fortsætte med den siddende regering«, siger Jakob Ellemann-Jensen til Politiken og uddyber:

»Jeg synes ærligt talt, at det var det rigtige, når vi så en Paludan og Stram Kurs på vej ind i Folketinget, og at forudsætningen for at danne regering var på baggrund af nogle ultimative krav fra Nye Borgerlige, som vi på ingen måde kunne indfri.«

»Så synes jeg, at det var det rigtige at sige ’godt, skulle vi ikke lige se, om de gamle partier kunne finde ud af et eller andet i Danmark’«.

Kristian Jensen gjorde det efter sin grådkvalte afgang som næstformand for Venstre klart, at Løkkes enegang i SV-spørgsmålet efter hans opfattelse var et klart brud på den aftale om formandskabet, som de to indgik under stor dramatik i kælderen under Odense Congress Center tilbage i 2014.

Rørt Kristian Jensen trækker sig som næstformand i Venstre efter Venstres hovedbestyrelses møde på Hotel Comwell i Brejning nær Vejle, fredag den 30. august 2019.

Jakob Ellemann-Jensen er lodret uenig.

Han mener ifølge Politiken, at Løkke var i sin gode ret til som formand at gå efter et regeringssamarbejde med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.

Også uden at orienterer sin næstformand om den kontroversielle beslutning.

I dag er situationen dog en anden end under valgkampen, betoner Ellemann-Jensen i Politiken.

Et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet er ikke aktuelt, lader han forstå.

Jakob Ellemann-Jensen har ikke talt med Lars Løkke Rasmussen, siden Løkke bogstavelig talt gik ud af Venstres bagdør på det dramatiske hovedbestyerelsesmøde i Brejning den 31. august.

Ellemann-Jensen siger til Politiken, at han håber, at Løkke dukker op til ekstraordinære landsmøde i Venstre den 21. september, hvor Ellemann efter alt at dømme bliver valgt til ny V-formand.

»Han fortjener, at vi står op og klapper af ham. Han har været en fantastisk statsminister,« siger Ellemann.