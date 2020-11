Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er nu klar til at trække tæppet væk under regeringens masseaflivning af mink, hvis ikke Venstre kan få svar på sine spørgsmål inden for få timer.

»Der er blevet rejst massiv tvivl om, hvorvidt den her masseaflivning sker på et tilstrækkeligt fagligt grundlag. Samtidig har man taget levebrødet fra en masse mennesker uden at have lovhjemmel til det,« siger Venstres formand.

»Før vi kan tage stilling til hastelovgivning, så må regeringen give os svar på det,« siger Jakob Ellemann-Jensen på TV 2 News.

Men Venstres formand understreger samtidigt, at regeringens hastelovgivning, der skal lovliggøre nedslagtningen af over 12 millioner mink, »under ingen omstændigheder« bliver behandlet på en eftermiddag.

»At regeringen ikke har gjort sit hjemmearbejde ordentligt er ærgerligt. Men vi skylder de mange berørte minkavlere og deres familier at behandle det her ordentligt,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Søndag kom det frem, at regeringen ikke har lovhjemmel til at aflive dyr på minkfarme, som ikke er smittede, eller som ikke ligger inden for 7,8 kilometer af en smittet farm. Derfor agter regeringen at fremsætte hastelovgivning i folketingssalen tirsdag.

Det sker, selv om Mette Frederiksen onsdag befalede, at alle mink i Danmark skal aflives, fordi der er fundet en muteret coronavirus fra mink i 12 mennesker i Nordjylland.

Regeringen er bedt de øvrige partier i Folketinget om et svar på, om de støtter hastelovgivningen, senest kl. 14 i dag.

Men det vil Venstre altså ikke støtte, så længe det er uvist, om der er tilstrækkeligt faglig grundlag for hele nedslagtningen af mink, og hvilken kompensation minkavlerne kan få.

Søndag aften omtalte B.T. dog en mail fra Jakob Ellemann-Jensen til resten af Venstres folketingsgruppe. Her var tonen fra Ellemann noget anderledes forsonende over for regeringen.

»Udlandet holder tæt øje med situationen i Danmark. Hvis vi begynder at skabe tvivl om beslutningen lige nu (masseaflivningen af mink, red.), ligner det, at Danmark ikke har styr på situationen, og vi risikerer, at adgangen for vores virksomheder bliver yderligere indskrænket,« skriver Venstre-formanden blandt andet i mailen.