Der skal spares stort på den danske velfærd, hvis det står til den konservative statsministerkandidat Søren Pape Poulsen.

Men det er en stor fejl, der kan koste blå blok vælgere. Det mener Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, der angriber Papes plan.

Det fortæller han i et interview med Politiken.

Jakob Ellemann-Jensen mener, at Søren Pape Poulsen bør gå konkret ud og fortælle, hvor de 17,8 milliarder kroner, der skal spares, kan findes.

For Søren Pape Poulsen har sagt, at han ikke vil spare på sundhed, ældre eller forsvaret.

»Hvor er det så? Det tænker jeg, at der er mange danskere, der er bekymrede om, og den bekymring risikerer jo at manifestere sig i, at de så stemmer rødt ved et folketingsvalg. Det ville være meget, meget skidt for danskerne og for Danmark,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Meldingen er et hårdt angreb internt i blå blok, som netop er splittet på, hvor mange penge, der skal bruges på velfærd.

Netop Jakob Ellemann-Jensen og Venstre lover, at de vil bruge flere penge på at styrke velfærden.

Og det bliver et konkret valgløfte, lover Jakob Ellemann-Jensen.