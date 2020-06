Det bliver den 36-årige Rasmus Bebe, der bliver ny særlig rådgiver for Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Det skriver Altinget.dk og også Venstre selv i en pressemeddelelse.

Rasmus Bebe har tidligere været særlig rådgiver for Tommy Ahlers (V), da han var uddannelses- og forskningsminister.

Den nye rådgiver overtager posten fra Jesper Kraft, som fratrådte sin stilling mandag.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen får ny særlig rådgiver. (Arkivfoto) Foto: Ida Marie Odgaard

Ifølge Venstres hjemmeside har Bebe i mange år været ansat for Venstre og har derfor - trods sin unge alder - allerede solid erfaring med politik.

Han har også været pressechef i Danske Rederier og seniorrådgiver i kommunikationsbureauet Radius.

Jakob Ellemann-Jensen siger om sin nye rådgiver:

»Jeg ved fra vores tætte samarbejde i de år, hvor Rasmus var klyngeleder hos Venstre på Christiansborg, at han er dygtig til at bygge bro mellem det politiske, strategi og kommunikation. Siden da har han høstet erfaring fra både erhvervsorganisationer, som særlig rådgiver i Uddannelses- og Forskningsministeriet og som seniorrådgiver i erhvervslivet. Jeg ser frem til at få ham ombord som en del af det team, der skal vinde Statsministeriet tilbage,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Mandag blev Jesper Kraft fyret som Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensens særlige rådgiver. Arkivfoto: Mads Dalegaard/Ritzau-Scanpix

Rasmus Bebe begynder i sit nye job i begyndelsen af august.

»Jeg glæder mig helt enormt til opgaven. Venstre står med en stor opgave foran sig, hvis vi skal have et politisk skifte i Danmark. Jeg kommer til at arbejde benhårdt for, at det lykkes. Der er to veje i dansk politik, og Danmark vil være et bedre land med Jakob Ellemann-Jensen som statsminister,« siger Rasmus Bebe.

Den nu fyrede spindoktor fik sparket efter konflikt mellem Jesper Kraft og ansatte og folkevalgte i Venstre om den politiske kurs. Sådan lød analysen fra politiske eksperter efter afskedigelsen.

Ellemann-Jensen selv ønskede ikke at kommentere den udlægning, men udtalte bare, at han havde behov for at justere sit hold.