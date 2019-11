Ansatte pressemedarbejdere med tilknytning til Socialdemokratiet er åbenlyst ikke neutrale, siger V-formand.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, tager i spørgetimen spørgsmålet om pressechefer med partipolitisk baggrund i Socialdemokratiet op.

- Det øger ikke tilliden til politikerne, at der bliver ansat mennesker med tilknytning til Socialdemokratiet eller den enkelte minister. De er åbenlyst ikke neutrale, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det er ansættelserne af en række embedsmænd med tætte bånd til Socialdemokratiet i en række ministeriers kommunikationsafdelinger, der får Jakob Ellemann-Jensen til at rejse spørgsmålet.

Mette Frederiksen afviser og svarer:

- Jeg er enig i betragtningerne om behovet for tillid til det politiske system. Jeg har fuld tillid til de embedsmænd, der er ansæt under denne og de tidligere regeringer, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren mener, at det er mest korrekt, at det er den enkelte minister, som svarer på ansættelser i de enkelte ministerier.

- Lige som jeg selv har gjort med ansættelser i Statsministeriet, siger hun.

Jakob Ellemann-Jensen er ikke tilfreds. Han mener, at der er en systematik i ansættelserne.

- Det her handler jo ikke om den enkelte post i et enkelt ministerium. Det handler jo om en systematik i ansættelse af medarbejdere, som ikke er neutrale, men partipolitiske, siger han.

Et bredt politisk flertal med Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten vil have, at reglerne for ansættelse af embedsmænd i centraladministrationen skal ses efter i sømmene.

Det hilser Mette Frederiksen velkommen.

- Det, synes jeg, er en fuldstændig rimelig diskussion, siger Mette Frederiksen.

Kritikken bunder i, at kommunikationschefer i ministerierne er ansat som embedsmænd.

Det indebærer, at vedkommende skal være neutral og klar til at betjene den næste minister på samme vis, selv om vedkommende måske kommer fra et andet parti end den nuværende minister.

Det er i modsætning til de særlige rådgivere - populært kaldet spindoktorer. De særlige rådgivere bliver ansat sammen med ministeren og forlader ministeriet igen sammen med ministeren.

