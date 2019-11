Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen går nu direkte imod næstformand Inger Støjbergs linje i udlændingedebatten.

»Det er et helt åbenlyst forsøg på at sætte Inger Støjberg på plads og markere, at det nu er Jakob Ellemann-Jensen, der er formand. Og at det sololøb, som Inger Støjberg har været ude med, ikke er Venstres linje,« siger politisk kommentator Lars Trier Mogensen.

Fra talerstolen i Herning Kongresscenter har Jakob Ellemann-Jensen nemlig netop slået fast, at der er plads til alle religiøse mindretal.

»Det giver anledning til en dyb bekymring, at der er nogen i Danmark, der tilsyneladende mener, at man skal udvise mennesker alene på grund af deres tro,« sagde Jakob Ellemann-Jensen i sin tale lørdag formiddag.

Dermed reagerede han direkte på den undersøgelse, som Inger Støjberg omtalte i sit debatindlæg i B.T.

Her udtrykte hun forståelse for, at 28 procent af de adspurgte danskere enten er helt eller delvist enige i, at muslimer skal sendes ud af Danmark.

Inger Støjberg var træt af at høre om ‘islam mig her, islam mig der’, og generelt var budskabet klart: Hun kunne godt forstå, hvorfor så mange danskere har fået nok.

Men det er ganske kendt, at alle ikke er enige i det, og de personer er begyndt at ryste i bukserne, efter Inger Støjberg fik posten som næstformand i partiet.

Den frygt blev til et debatindlæg i Jyllands-Posten i torsdags, hvor fem folketingsmedlemmer fra Venstre går kontra mod Inger Støjberg:

Denne gang var budskabte også klart: Partiet skal være mere åbne i udlændingedebatten.

Og lørdag valgte Jakob Ellemann-Jensen så ifølge kommentar Lars Trier Mogensen endegyldigt at sætte Inger Støjberg på plads.

At formanden og næstformanden har så forskellige holdninger til et af de største politiske emner, udlændingedebatten, skyldes ifølge Lars Trier Mogensen, at konstruktionen med Ellemann-Jensen og Støjberg er et ' fornuftsægteskab'.

»De skal forsøge at bygge bro over meget store ideologiske spændinger, der er internt i Venstre. Støjbergs klumme i B.T. viser, at det er lyslevende. Her forsøger formand Ellemann-Jensen, at slå bondeoprøret ned,« siger Lars Trier Mogensen og tilføjer:

»Det er en skarp irettesættelse af Inger Støjberg.«