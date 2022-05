Venstres formand havde ét krav med til justitsminister Mattias Tesfaye.

Og det krav blev pure afvist – derfor har Jakob Ellemann-Jensen kun fået overfladisk indsigt i tiltalen mod sin partikammerat, tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

»Jeg har ved indledningen af orienteringen sagt, at det, de delte med mig, agtede jeg at dele med min folketingsgruppe. Jeg vil ikke bilde dem noget på ærmet, jeg vil dele det, justitsministeren deler med mig,« siger V-formanden efter sit møde i Justitsministeriet.

Det krav kunne Mattias Tesfaye ikke imødekomme, tilføjer Ellemann, der med egne ord altså »ikke blevet meget klogere«, da han ikke har fået den fulde, fortrolige orientering.

Det seneste døgn har justitsministeren ellers haft flere partiledere i audiens, hvor blandt andet Rigsadvokaten, der har indstillet til, at der rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, ville briefe om baggrunden.

Den mangerige toppolitiker er sigtet for at dele statshemmeligheder, hvilket i yderste konsekvens kan give ham 12 års fængsel.

Jakob Ellemann har skarpt kritiseret regeringen for at lade Folketinget »stemme i blinde«, hvis en afstemning om Hjorts immunitet finder sted, uden at medlemmerne har fået indsigt i tiltalen.

Han afviser dog på det skarpeste, at han med sin blanke afvisning og krav om fuld indsigt holder hånden over en nær kollega og partikammerat.

»Retsprincipperne i det her land er til for at beskytte borgeren mod staten og ikke omvendt,« tilføjer Ellemann.

Claus Hjort Frederiksen selv har dog i flere omgange talt for, at han rent faktisk bliver retsforfulgt, så han kan blive renset for alle anklager.

Men hans immunitet bør altså bestå, så han ikke kan retsforfølges. I hvert fald hvis du spørger hans partiformand.

»Jeg ser meget principielt på det her. Vi kan som folketingsmedlemmer ikke stemme, uden at vi ved, hvad vi stemmer om,« lyder det bestemt fra Venstres formand.

»Jeg tror trods alt, det er de færreste, der ser Claus Hjort Frederiksen som en stor landsforræder. Det er vist kun justitsministeren, der gør det.«