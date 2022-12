Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er for at sende et signal om, at han er næstkommanderende, men det har ingen reel betydning.«

Sådan siger professor emeritus i forvaltningsret Jørgen Albæk Jensen om Jakob Elleman-Jensens nye titel.

Da torsdagens ministerkabale blev præsenteret, blev Venstres formand tituleret som både forsvarsminister og vicestatsminister.

Umiddelbart kunne man godt få den tanke, at Jakob Ellemann-Jensen automatisk ville overtage statsministerposten, hvis Mette Frederiksen fik en tagsten i hovedet. Ligesom man har en vicepræsident i USA, der står klar til at tage over, hvis præsidenten skulle blive uarbejdsdygtig.

Jakob Ellemann-Jensen i sin ministerbil på Amalienborg Slotsplads i København torsdag den 15. december 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann-Jensen i sin ministerbil på Amalienborg Slotsplads i København torsdag den 15. december 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men titlen som vicestatsminister har ingen konkret betydning.

»Helt konkret betyder det måske, at Jakob Ellemann-Jensen vil overtage statsministerposten i nogle dage, indtil Sociademokratiet har fundet den kandidat, der skal overtage«.

»Titlen ændrer ikke på styrkeforholdet mellem partierne, så han vil ikke kunne gøre krav på statsministerposten, hvis Mette Frederiksen er ude af spillet. Det vil foregå som en forhandling mellem regeringspartierne, hvor Socialdemokratiet stadig er det største parti,« siger han.

Vicestatsministerposten blev også brugt under Anders Fogh Rasmussen.

Dengang var det den konservative økonomiminister og formand for De Konservative Bendt Bendtsen, der kunne kalde sig vicestatsminister.

B.T. har spurgt Venstres pressetjeneste, hvorfor Jakob Ellemann også skal tituleres vicestatsminister. Der er dog ikke kommet svar.