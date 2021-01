Presset på Jakob Ellemann-Jensen tager til i styrke.

De seneste ugers drama omkring Venstre og Inger Støjberg har fået endnu flere vælgere til at flygte fra Venstre.

Internt i partiet er der splittelse i Støjberg-sagen, og de seneste meningsmålinger har antændt en debat, som sidst var aktuel i starten af 1990erne: Hvilket borgerligt parti skal kandidere til statsministerposten – Venstre eller Konservative?

Selv mener Venstres formand, at han »stadig er det store dyr på savannen« – underforstået i blå blok.

»Men det er ærlig talt en postgang for tidligt at tale om, hvem der skal være oppositionsleder. Lad os nu lige lade vælgerne beslutte, hvem der bliver størst. Og så vidt jeg kan se på målingerne, så er det præmaturt at diskutere, hvem af de blå ledere der skal være statsminister,« siger Jakob Ellemann-Jensen med henvisning til, at rød blok fører markant i målingerne.

Mandag udkom YouGov med en måling, hvor Venstre var dumpet helt ned på 9,2 procent af stemmerne, mens Konservative sneg sig op på 12,9 procent.

Det skal dog påpeges, at YouGov-målingen adskiller sig fra andre institutters målinger. Blandt andet står Venstre til 13 procent i den seneste Voxmeter-måling, som til gengæld målte Konservative til 10,9 procent, hvis der var valg i dag.

Dermed kan det kun konkluderes, at der er klar en tendens: Nemlig at Venstre taber stemmer, og at Konservative haler kraftigt ind på det største parti i blå blok.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og næstformand Inger Støjberg ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter, søndag den 17. november 2019.

»Vælgerne er rigtig trætte af det, når vi taler om personer og fnidder. Det straffer de lynhurtigt. Så jo mere vi kan tale politik, desto bedre er vores muligheder får at vende de her målinger. Og så er der jo kun en måling, der tæller – det er den på valgdagen,« siger Venstre-formanden.

Han forklarer, at hans opgave nu er at samle Venstre og ikke den samlede opposition.

»At samle blå blok er ikke alene op til mig. Det er også op til de andre blå partier. Derfor siger jeg nu, at Venstre skal stå egen ret, og vi skal koncentrere os om vores egen politik,« siger Venstre-formanden.

Venstres vælgermæssige nedtur fik for alvor ben at gå på, da krigen mellem Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg eksploderede mellem jul og nytår.

Efter flere offentlige angreb endte det med, at Inger Støjberg måtte trække sig som Venstres næstformand. Det skete efter at være gået direkte imod Jakob Ellemann-Jensen på flere politiske dagsordener.

I sidste uge blev splittelsen i Venstre total, da ni medlemmer af folketingsgruppen valgte at stemme imod en rigsretssag mod Inger Støjberg. Dermed gik de også imod Ellemanns holdning om at sende Støjberg for rigsretten.

Efterfølgende langede Støjberg hårdt ud efter sin formand, hvis beslutning dog ikke blev udslagsgivende for, at hun skal for en rigsret i sagen af adskillelse af mindreårige asylpar.

»Jeg er skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Ellemann-Jensen, der inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag mod mig. Det er også derfor, at jeg overvejer, hvad der skal ske. Jeg kan bare konstatere, at det er sådan, det er,« sagde Inger Støjberg.