322 kvinder, der enten er eller har været i dansk politik, står i et debatindlæg sammen og fortæller om sexisme og fysiske krænkelser på Christiansborg.

Det skriver Politiken.

Debatindlægget er ifølge de 322 kvinder skrevet for at sætte fokus på de mange oplevelser med sexisme i politik, »som aldrig bliver fortalt«.

»Virkeligheden viste os, at ikke udelukkende sexisme, men også deciderede seksuelle overgreb finder sted. Grænseoverskridende adfærd er desværre at finde på landsmøderne, på Christiansborgs gange, i lokalforeningerne, til bestyrelsesmøderne og i sociale sammenhænge.«

Politiken har forelagt debatindlægget til partilederne i Folketinget, og der er svar fra samtlige partier ud over Nye Borgerlige.

Til spørgsmålet 'Kommer debatindlægget bag på dig?' svarer Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde:

»Både ja og nej. Det er ingen statshemmelighed, at sexchikane også findes i politik. Men brevet er et wakeupcall. Det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg læser de her udsagn«.

Sophie Løhde udtaler sig, da Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt.

Tidligere har Venstres næstformand – nu fungerende formand – Inger Støjberg udtalt sig om sexisme, hvilket medførte en masse virak, da hun på Facebook skrev, at det er 'ved at gå helt over gevind med al den MeToo og sexismesnak'.

Sofie Løhde fortæller desuden til Politiken, at hun selv tidligere har oplevet sexchikane, og at hun i dag – hvis hun oplevede det samme – ville gå videre med den slags, »så jeg også kan være med til at tage et ansvar for, at det ikke sker igen og at andre ikke udsættes for det.«

Statsminister, Mette Frederiksen (S), bliver spurgt til, om de – politikerne – har været gode nok til at indse problemet og tage sig af det, hvortil Mette Frederiksen understreger, at ingen, inklusive Socialdemokratiet, kan svare ja til det spørgsmål.

På Instagram har Mette Frederiksen lørdag morgen uddybet, at hun nu iværksætter en undersøgelse, der skal kortlægge omfanget af sexisme.

Vis dette opslag på Instagram Ja, det gør vi. Mere end 300 unge kvinder fortæller i dag om problemer i partierne med seksuelle krænkelser. Flere af historierne er voldsomme og rækker langt udover uskyldige komplimenter og flirteri. Samtidig siger mere end 500 kvindelige læger også fra i dag. Det er tydeligt, at der er brug for en kulturændring. Vi har ikke været gode nok til at skabe arbejdspladser med ligeværdige relationer. Det skal vi gøre noget ved. Og det begynder vi på nu. Et opslag delt af Mette Frederiksen (@mette) den 26. Sep, 2020 kl. 12.18 PDT

Ellemann bryder tavsheden

Lørdag morgen har Venstres formand fra sin sygeseng læst de 322 kvinders vidnesbyrd, og han bryder nu både tavshed og sygemelding med en kommentar til sexismedebatten på Facebook .

»Jeg er i gang med at komme mig oven på en operation for to diskusprolapser, så jeg havde egentligt lagt op til at holde en lille pause fra de sociale medier. Det sker så ikke helt alligevel. For i dag bringer Politiken et brev, jeg synes, kræver en kommentar fra min side,« skriver Venstres sygemeldte formand.

Jakob Ellemann-Jensen kalder det »rystende læsning«, som vidner om en kultur, »hvor man som kvinde kan blive udsat for ting, som ingen skal udsættes for«.

»Både som Venstres formand, og som far til en ung kvinde på 16 år, tager jeg skarp afstand fra den opførsel, der er beskrevet i brevet. Det er på ingen måde i orden. Jeg vil ikke acceptere, at kvinder er nervøse for at gå på arbejde, at gå til politiske arrangementer, eller at de holder sig fra politik, fordi de skal udsættes for grænseoverskridende opførsel fra deres mandlige kollegaer,« står der i opslaget.