Venstre er der, hvor det hele tiden har været, og der er ikke et brug for nyt politisk projekt, siger formand.

Lørdag formiddag holdt Jakob Ellemann-Jensen sin første tale på Venstres landsmøde som partiets formand.

I talen lød det fra Ellemann-Jensen, at man skal vide, hvor man har Venstre.

De politiske kommentatorer er overordnet enige i, at det er lidt svært at se, hvor Jakob Ellemann-Jensen vil have Venstre hen.

Jakob Ellemann-Jensen selv afviser kritikken af, at hans tale ved partiets landsmødet var uklar om hans politiske linje.

- Der er mange, der har efterlyst det store nye projekt, og hvor Venstre nu bevæger sig hen nu, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Venstre er et 149 år gammelt græsrodsparti, og vi flytter os ikke bare sådan, fordi vi skal finde på noget nyt.

- Vi er der, hvor vi hele tiden har været. Og det tror jeg, var vigtigt for os at slå fast.

- Jeg slog nogle ting fast i går i min tale - både på beskæftigelsesområdet, det internationale og udlændingepolitikken. Og det er der, man skal kende Venstre.

De Venstre-medlemmer, Jakob Ellemann-Jensen taler med, har ikke efterspurgt et nyt politisk projekt, fortæller han.

- Jeg kan godt forstå, at man som nyhedsformidler har brug for noget nyt, men det betyder ikke, at alt, der eksisterede i går, er dårligt, siger han.

Lørdag holdt også forhenværende formand Lars Løkke Rasmussen og forhenværende næstformand Kristian Jensen taler, og de blev hyldet for deres tid i front for Venstre.

Jakob Ellemann-Jensen mener, at det var en vigtigt proces at få sagt tak til Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

Han vil selv være en formand, som lytter til Venstres medlemmer ude i landet, og det er også her, at Venstres politik skal udvikles.

- Jeg vil gerne være den, der lytter til vores bagland. Et parti, som er rundet af vores medlemmer, og et parti, hvor jo højere op, man kommer, des bedre skal man være til at lytte til vores medlemmer.

- Derfor skal jeg ud på en turné fra januar, hvor jeg skal tale med Venstre-medlemmer, for jeg skal ikke bare sidde i mit lønkammer og udvikle Venstres politik, siger Venstre-formanden.

/ritzau/