Luk danske havne for russiske skibe og sæt en stopper for oliepenge til Putins krigsmaskine.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kom med klare opfordringer til de danske politikere, da han for kort tid siden holdt tale i Folketinget.

»Hjælp os med at stoppe Rusland,« lød det fra præsidenten via et grynet videolink.

Men selvom Danmark må og skal gøre mere for at hjælpe Ukraine, så kan vi ikke gå solo med sanktionerne, lyder reaktionen fra Venstres formand.

»Mit budskab er, at vi skal have hårdere og fælles sanktioner. Fællesskabet er det vigtige,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Men et for et udtrykker han skepsis over for Zelenskyjs konkrete tiltag.

»Verdens sjettestørste søfartsnation skal være forsigtige,« siger Ellemann om en lukning af danske havne uden dog at afvise, at det kan ske »på et tidspunkt«.

Så Danmark kommer ikke her og nu til at gøre nogle af de konkrete ting, Zelenskyj konkret beder os om at gøre – altså at lukke havne og stoppe import af olie?

»Jeg har stor forståelse for de ønsker, der kommer fra den ukrainske præsident, og vi skal gå langt for at imødekomme dem. Vi skal generelt skrue op for sanktionerne mod Rusland. Hurtigt,« siger Jakob Ellemann.

Men fokus skal være på at træffe beslutningerne sammen, tilføjer Venstre-formanden. Og altså ikke beslutte sanktioner individuelt i Danmark.

»Jo mere samlet, vi kan stå (i forhold til nye sanktioner, red.), jo stærkere står vi. Og der er er det Danmarks rolle helt klart at presse på i EU-regi. Jo flere, vi kan trække med, jo stærkere virker sanktionerne.«