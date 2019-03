Undervisningsminister Merete Riisager måtte forlade en debat på Ørestad Gymnasium efter "ubehagelig episode."

Elevrådet på Ørestad Gymnasium undskylder, men fralægger sig ansvaret for optrinet på gymnasiet, hvor undervisningsminister Merete Riisager måtte forlade en debat efter buhråb.

- Vi fra Ørestad Gymnasiums elevråd vil gerne fralægge os ansvaret for den ubehagelige hændelse d. 7/3 ved Merete Riisagers besøg. Elevrådet har ikke fået noget information om planerne for oprøret, så det vil vi gerne fralægges al ansvar for, lyder det i udtalelsen, der er underskrevet af formandskabet på Ørestad Gymnasium ifølge TV2 Lorry.

Over for TV2 Lorry undskylder en af de to elevrådsformænd.

- Vi undskylder for den uheldige episode, som hun blev udsat for, siger Henrik Michael Rafn til TV2 Lorry.

Merete Riisager var sammen med sognepræst Kathrine Lilleør på gymnasiet, der ligger på Amager, for at diskutere demokratisk dannelse.

TV2 Lorry beskriver, at ministeren blev "buh'et" ud, og at eleverne var mødt frem med bannere, der udtrykte protest mod nye fraværsregler og besparelser.

Men ifølge Altinget blev der også kastet mønter og råbt "luder" efter ministeren.

På sin Facebook-side kritiserer Lilleør rektoren for ikke at gribe ind.

- Rektor var med under hele forløbet, men greb ikke ind, sagde intet. Hvordan skal elever lære demokratisk dannelse, hvis deres rektor ikke har det?, skriver hun.

Rektor på Ørestad Gymnasium fortæller til Ritzau, at han forsøgte at skride ind. Men at det var vanskeligt at få eleverne tilbage til deres klasser.

- Jeg oplevede ikke selv de beskrevne ting, men det er fuldstændig uacceptabelt. Jeg er ked af, at de siger, at vi ikke greb ind, for det gjorde vi selvfølgelig, siger rektor Jonas Lindelof.

- Det er selvfølgelig mit ansvar. Men man kan ikke bare få 500 elever til at rette ind, når temperamentet er i kog. Jeg forsøgte at få de unge til at gå tilbage til deres klasseværelser, siger han.

/ritzau/