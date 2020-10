De årlige besøg på ungdomsuddannelser aflyses i fysisk form fra på torsdag. De kan aflyses tidligere.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at brobygningsforløb med fysisk fremmøde officielt skal aflyses fra på torsdag. Men kan aflyses allerede fra i morgen, tirsdag.

Brobygning består af obligatoriske besøg for de ældste klasser i Folkeskolen på ungdomsuddannelser. Besøgende ligger typisk i efteråret, men for at begrænse smitte med covid-19 er de altså nu aflyst.

- Der vil nu blive indledt drøftelser med sektoren og Folketingets partier om, hvordan der kan gennemføres alternative forløb, herunder virtuelle forløb eller forløb på elevernes egen skole, så eleverne alligevel får et godt indtryk af de mange valgmuligheder på ungdomsuddannelserne, skriver ministeriet.

Brobygningsforløb blev at samme årsag aflyst i foråret.

- For at være på den sikre side skal brobygning i dette skoleår ikke gennemføres på almindelig vis, hvor elever på skoler og efterskoler møder frem på ungdomsuddannelserne.

- På grund af covid-19 er vi nødt til at finde alternative løsninger. Det er nemlig afgørende, at de unge fortsat får et solidt kendskab til mulighederne på ungdomsuddannelserne, skriver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i meddelelsen.

Ministeriet meldte mandag morgen ud, at brobygningsforløb ville blive aflyst fra torsdag. Det blev kritiseret for at være for langt ude i fremtiden. Forløbene kan altså nu aflyses allerede fra tirsdag.

- Vi ønskede allerede fra flere uger siden at aflyse brobygningen og give uddannelserne god tid til at lave et digitalt alternativ.

- Der er ikke noget i vejen for at aflyse allerede nu og gøre det digitalt, sagde SF's gruppeformand, Jacob Mark, efter ministerens udmelding mandag morgen.

Tidligere mandag sagde Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne, at det ud fra en sundhedsfaglig betragtning fornuftigt at aflyse årets såkaldte brobygning.

- Der har været en del bekymring fra elever, forældre og medarbejdere for, at der skulle blandes elever på kryds og tværs, sagde han.

Men samtidig frygter Ole Heinager, at erhvervsuddannelserne taber to generationer af elever på gulvet.

