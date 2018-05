Karakterbonusser - uanset for hvad - gør intet godt for studerende, mener gymnasieelever.

København. Et forslag fra Alternativet om en karakterbonus til studerende, der venter et år med at søge ind på universitetet, løber ind i krads kritik fra klasseværelserne på gymnasierne.

Forslaget, der skal gøre op med "ondt i maven" og fjerne "stress og angst", vil i stedet fastholde netop de følelser. Det mener Jens-Philip Yazdani, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

- Vi synes, det er et rigtig dårligt forslag, Alternativet kommer med. De unge skal ikke styres i hverken den ene eller anden retning, siger han.

- Den her karakterbonus vil være med til at opretholde et kunstigt højt karakterniveau og være med til at fastholde det usunde karakterræs, der er i dag.

Som systemet er i dag, bliver studerende belønnet, hvis de hurtigt søger ind på landets universiteter.

Hvis man gør det inden for to år, må man gange sit karaktersnit med 1,08. Det er samme bonus, som Alternativet vil give, hvis man venter et eller flere år på at søge ind på universitet.

/ritzau/