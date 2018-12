Statsministeren ønskede en hurtig aftale om at fjerne afgift på elbiler de næste to år, men det lykkedes ikke.

Det var en politisk prioritet for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at få billigere elbiler med i finansloven. Men det er de ikke kommet.

Det blev ellers så sent som i oktober fremlagt som en hovedprioritet for regeringen at lukke en hurtig aftale om at fjerne registreringsafgiften på elbiler, der koster op til 400.000 kroner de næste to år.

Dermed ser det ikke ud til, at regeringen når det inden årets udløb, som tanken var. Det kritiserer Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er ikke engang lykkedes at komme igennem med at få gjort elbilerne billigere, som statsministeren ellers havde varslet. Det er mildest talt skuffende, siger præsident Maria Reumert Gjerding i en skriftlig kommentar.

Frygten er, at borgerne venter med at købe biler, hvis der er tegn på, at afgiften vil falde i en kommende politisk aftale. Det har tidligere forhandlinger om bilafgifter vist.

Derfor ønskede regeringen en hurtig aftale om at fjerne registreringsafgiften på elbiler de næste to år.

Det gav statsministeren ifølge DR Nyheder selv udtryk for i oktober.

- Det vigtigste lige nu og her er de ting, som betyder noget på den korte bane, for eksempel at vi får fjernet registreringsaftalen på elbiler 1. januar. Det skal vi simpelthen have vedtaget.

- Det er en del af finanslovsprocessen. Det skal der styr på, lød det fra Løkke.

Afgiftsfritagelsen for de små og mellemstore elbiler, som regeringen lægger op til, vil ifølge skatteministeren koste 100 millioner kroner i 2019 og 150 millioner kroner i 2020.

Dansk Folkeparti har dog ikke haft lige så travlt.

Rød blok mener, det går for langsomt og har fremsat et forslag om at fjerne afgiften på el- og hybridbiler op til 400.000 kroner i 2019 og 2020.

Regeringen præsenterede i oktober sin klimaplan, der indeholdt en ambition om, at der i 2030 skal være én million grønne biler på de danske veje.

Generelt mener Danmarks Naturfredningsforening, at der er plads til mere klima og miljø i finansloven. Der er afsat 50 millioner årligt til at realisere regeringens naturmål.

- Hovedudfordringen for vores natur er, at den mangler plads og sammenhæng. Vi er glade for, at regeringen har fastholdt deres pulje til at indfri deres egne naturmål, men derudover der ingen tiltag, som kan vende naturens tilbagegang, siger Maria Reumert Gjerding.

