Alternativets politiske leder overvejer, hvordan han skal forholde sig til Rasmus Paludan under debatter.

Uffe Elbæk, politisk leder i Alternativet, vil umiddelbart hverken kommentere eller gå i dialog med Rasmus Paludan, som er leder af partiet Stram Kurs.

Det siger han lørdag, hvor det står klart, at Stram Kurs har samlet de tilstrækkelige 20.109 vælgererklæringer. Det betyder - hvis de bliver godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet - at partiet kan komme på stemmesedlen ved det kommende valg.

- Jeg tror, at det ender der, hvor vi simpelthen ikke vil kommentere eller gå i dialog med Rasmus Paludan. Han må selvfølgelig sige det, han har lyst til at sige, men jeg har ikke lyst til at give det energi eller opmærksomhed, siger Uffe Elbæk.

Han gør dog opmærksom på, at den endelig beslutning om, hvordan partiet skal forholde sig til Rasmus Paludan ikke er truffet endnu, men at han har diskuteret det med den politiske ledelse på Christiansborg.

Alle lederne fra de opstillingsberettigede partier til Folketinget plejer at mødes i partilederdebatter i forbindelse med valgkamp. Og det er altså de debatter, hvor Uffe Elbæk kan blive stillet over for at forholde sig til Rasmus Paludan.

- De fleste af mine politiske kolleger på Christiansborg og jeg kunne også forestille mig jer medier står i en helt ny situation, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer, at der er et parti, der så åbenlyst bryder grundloven, siger Uffe Elbæk.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) regner heller ikke med at forholde sig særlig meget til Rasmus Paludan under den kommende valgkamp. Det siger han til DR.

- Jeg skal være den, jeg er, og jeg har de synspunkter, jeg har. Jeg tager fuldstændig afstand fra hans forsøg på provokation for provokationens egen skyld, siger statsministeren og fortsætter:

- Jeg går ind i valgkampen med mine budskaber og kan ikke forestille mig, at jeg skal bruge meget tid på at diskutere med ham, siger han.

Stram Kurs mener, at islam skal forbydes i Danmark. Desuden skal enhver ikkevestlig person, der har opnået asyl, og som ikke er oprindelig statsborger i et af Danmarks nabolande, udvises, mener partiet.

/ritzau/