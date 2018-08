»Det er nok ikke det, der kommer til at ske, men vi har virkelig brug for noget andet.«

Vælgersammensætningen ombord på Movias rute 9A var noget atypisk fredag eftermiddag, hvor Alternativet havde indbudt til sommergruppe-pressemøde på Refshaleøen. Allerede på vejen til udkanten af Københavns Kommune var der godt gang i snakken. Ikke i diskussionerne, for medlemmerne synes alle at være enige i, at Danmark har brug for en helt anden statsminister - og at han bør hedde Uffe Elbæk.

Foran en lille skare journalister og ganske mange partimedlemmer forklarede hovedpersonen selv, hvordan han greb et 'frihedsbrev' fra Mette Frederiksen og meldte sig selv på banen som statsministerkandidat.

»Det, der ændrede hele vores vurdering, var, at Socialdemokratiet grundlovsdag sagde, at man ønskede at danne en etpartiregering og ikke ønskede at danne regering med De Radikale,« lød det fra Uffe Elbæk, der sammen med en håndfuld partifæller præsenterede et regeringsprogram, der vil vende op og ned på Danmark, som vi kender det.

Vi vil få ministerier for livslang nysgerrighed, god fordeling og ikke mindst grøn omstilling. Sidstnævnte vil Alternativet bruge 80 milliarder kroner på over fire år. Den kollektive transport skal ligesom frugt og grønt være billigere. Ledige skal befris for bureaukrati og kontrol, og de lavtlønnede skal slippe billigere i skat.

Til gengæld skal flyrejser, bøffer og anden forurerende adfærd være dyrere, ligesom boringerne efter olie og gas i Nordsøen skal indstilles, så Danmark i 2035 kan erklære sig helt fri for fossile brændsler.

Ifølge Uffe Elbæk kommer partiet med 'det bedste bud' på en bedre fremtid for Danmark - men hvad nu, hvis alternativisterne tager fejl?

»Der er altid ulemper. Dem fremlægger vi som det eneste parti helt åbent. Hvis nogen har tvivlens nådegave, er det mig,« sagde Uffe Elbæk, der omtaler regeringsprogrammet som en 'invitation til en offentlig samtale'.

Hele den alternative ønskeliste løber op i 238 milliarder kroner. Til gengæld har partiet fundet 244 milliarder kroner ved at skrue op for skatterne på formue, boliger og arv samt afgifter på tobak, sodavand og finansielle transaktioner. Partiets finansordfører Josephine Fock har sørget for, at pengene passer.

»Vi kigger sommetider over på Josephine, og hun siger 'Ro på, vi har styr på finanserne',« sagde Uffe Elbæk og høstede en af mange klapsalver fra de trofaste fans i salen.

Jeg bliver nødt til at gøre det, jeg gør nu. Ikke på grund af mit eget ego, men jeg gør det på grund af mine børn og børnebørn. Hvis jeg ikke som en vidende politiker reagerede på de meldinger, vi får fra klimaforskerne, ville jeg ikke kunne se mig selv i øjnene Uffe Elbæk, politisk leder, Alternativet

Alligevel erkender man åbent, at det er ganske usikkert, hvor mange penge, der kommer ind ved at indføre en skat på finansielle transaktioner.

Man kunne tro, at Josephine Fock som finansordfører er partiets bud på en finansminister. Men nej, for Finansministeriet skal nedlægges i sin nuværende form og erstattes af et ministerium for økonomisk bæredygtighed. Den i dansk politik så dominerende finansministerielle regnemaskine skal skiftes ud med en, der kan levere et facit med tre bundlinjer. En økonomisk, en grøn og en social.

»Vi bruger den viden, der allerede er. Hvis man øger antallet af pædagoger i daginstitutioner, ved man, at det giver bedre trivsel. Så er der større sandsynlighed for, at børnene får bedre uddannelse, og så er der større sandsynlighed for, at de får bedre beskæftigelse,« siger Josephine Fock som eksempel på, hvad der i dag blot regnes som en udgift.

Men hvordan vil Uffe Elbæk egentlig tælle til 90 mandater i Folketinget? Uffe Elbæk erkender, at de to partier, der skal bringe ham til magten - SF og Enhedslisten - ikke er noget perfekt match for Alternativet.

»Det er vi overhovedet ikke, men nu begynder vi diskussionen,« siger han.

Men er det overhovedet realistisk?

»Hvis man kigger ud i Europa, var der ingen der forudså, hvad der er sket,« siger Uffe Elbæk og nævner blandt andet de spanske socialister og populisten Podemos' valgsejr og den franske præsident Emmanuel Macron som eksempler.

Hvordan ser du selv på sandsynligheden for, at du kan blive statsminister?

»Jeg bliver nødt til at gøre det, jeg gør nu. Ikke på grund af mit eget ego, men jeg gør det på grund af mine børn og børnebørn. Hvis jeg ikke som en vidende politiker reagerede på de meldinger, vi får fra klimaforskerne, ville jeg ikke kunne se mig selv i øjnene,« siger Uffe Elbæk.

Ifølge Berlingskes seneste vægtede gennemsnit af alle meningsmålinger, ville 4,4 procent af vælgerne stemme på Alternativet, hvis der var valg i morgen.