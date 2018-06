Det næste valg bliver nok det mest spændende i mit liv, siger Alternativets leder, Uffe Elbæk, på Bornholm.

København. - 68 var en periode, hvor alt var i spil og til diskussion. Køn og klasse, magt.

Det siger Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, torsdag i sin tale til Folkemødet i Allinge på Bornholm. Han taler som den første partileder om "Det næste Danmark".

I foråret '68 var hans ører klistret til et program, hvor Jørgen Mylius fortalte om rockkoncerten i Monterrey i '67.

- Det sendte et budskab til os: "Make Love, Not War". Det var det, der skabte '68. Vi forestillede os, at tingene kunne være helt anderledes. Det er den energi, vi skal i kontakt med, siger Uffe Elbæk.

Nu er udfordringerne helt anderledes. 301 forskere sagde for nylig i Politiken, at vi skal en helt anden vej end økonomisk vækst, påpeger han.

- Det er, som om kloden har fået feber. Af gode grunde skaber det bekymringer i Danmark og kloden rundt, siger Uffe Elbæk.

Klimaflygtninge sætter sig i bevægelse, fordi de taber deres eget territorium. I Europa frygter vi for vort territorium, men vi er "nødt til at dele den plads, der er, og løse problemerne sammen", mener han.

- Vi skal være meget mere ambitiøse. Kort sagt, vi skal tilbage til 68-sporet. I Paris skrev de studerende: Vær realistisk, kræv det umulige, siger Uffe Elbæk.

Han vil bygge det næste Danmark, som skal være langt mere grønt, frit og retfærdigt end i dag. Vi skal have en langt stærkere kultur af iværksættere, mener han.

- Selvfølgelig har vi borgerløn. Det er mit og Alternativets bedste Danmark. Det er et Danmark, hvor vi er fri i hjertet og fri i hovedet, siger Uffe Elbæk.

På Christiansborg har Socialdemokratiet og Mette Frederiksen meldt, at de vil danne en S-regering under et rødt flertal.

- Det er meget modigt og forfriskende gjort. Socialdemokratiet har givet sig selv et frihedsbrev. Dermed har andre partier også fået et frihedsbrev. Det næste valg bliver nok det mest spændende i mit liv, siger Uffe Elbæk.

Alternativet går ikke til valg mellem rød og blå blok, forklarer han.

- Til gengæld håber vi, at det bliver et valg mellem håbet over for frygten. Mellem de systemfornyende og de systembevarende partier, siger Uffe Elbæk.

/ritzau/