Danmark skal væk fra den "nationalkonservative" retning, mener Elbæk, der tøver med at støtte Mette F.

Odense. Udviklingsbistanden skal mere end fordobles fra de nuværende 16 milliarder kroner årligt. Og så skal Danmark tage imod flere flygtninge.

Sådan lyder nogle af visionerne i Uffe Elbæks oplæg "Det næste Danmark", som blev præsenteret op til Alternativets landsmøde i denne weekend.

Der er tale om visioner, men Uffe Elbæk lægger ikke skjul på, at der bag visionerne ligger konkret politisk afstand til den udlændingepolitik, som Socialdemokratiet fører.

Derfor er Alternativet fortsat usikre på, om man vil pege på Mette Frederiksen (S) som Danmarks næste statsminister.

Det fastslår Uffe Elbæk i forbindelse med Alternativets landsmøde i Odense.

Mens Socialdemokratiet har præsenteret et udspil, der helt skal stoppe spontan asylsøgning i Danmark, lægger Uffe Elbæk op til, at Danmark skal være en "humanitær stormagt":

- Vi skal tage til os, at vi er et rigt og ressourcestærkt land. Der er en særlig forpligtelse for lande, der har det så godt, som vi har det, til at yde mere, siger Uffe Elbæk.

Han mener, at Danmark fremover bør tage imod endnu flere asylansøgere:

- Når jeg kigger på et land som Libanon, som har taget 1,5 millioner flygtninge, selv om de er på størrelse med Danmark, så har jeg det sådan: Hey, Danmark, vi kan gøre det bedre.

Spørgsmål: Hidtil har Sverige været den erklærede humanitære stormagt. Men den svenske statsminister, Stefan Löfven, sagde i denne uge, at Sverige tog for mange asylansøgere sidste år, og at antallet skal ned. Hvad siger du til, at det land, som har holdt denne fane højt, siger, at det kan vi ikke magte længere?

- Jeg har da respekt for, at de prøver at finde et andet niveau for det antal, de kan tage ind. Jeg er ikke naiv.

- Jeg har det sådan, at selvfølgelig skal vi være parate til at tage godt i mod dem, der kommer, og vi skal ikke være dumnaive.

- Men i forhold til det antal, vi tager i dag, som nærmest er ikke eksisterende, så mener jeg helt sikkert godt, at vi kan tage flere, siger Uffe Elbæk, som dog ikke vil sætte et konkret antal på.

Dermed er Alternativet på kollisionskurs med S, som ønsker at begrænse den ikke-vestlige indvandring mest muligt.

Det største oppositionsparti er bekymret for, at ikke-vestlig indvandring vil ændre Danmark for altid med parallelsamfund, social kontrol og andre syn på ligestilling og ytringsfrihed.

- Jeg er ikke bekymret for, at Danmark ændrer sig. For det gør det hele tiden, siger Elbæk og tilføjer:

- Men Danmark ændrer sig i den forkerte retning af nogle helt andre grunde end dem, som Socialdemokratiet argumenterer ud fra. Mit problem er, at Danmark er ved at lukke sig, og vi trækker os tilbage i en nationalkonservativ retning, siger Uffe Elbæk.

Spørgsmål: Der er meget stor forskel mellem jeres og Socialdemokratiets politik. Hvordan vil I håndtere det, hvis der skal dannes en ny regering?

- Jeg tror, det bliver pokkers svært. Det vil jeg slet ikke lægge skjul på, siger Uffe Elbæk, som forventer, at Alternativet formentlig først i forbindelse med selve valget vil kunne sige, om man støtter Mette Frederiksen.

