To medlemmer af hovedbestyrelsen i Alternativet kan ikke længere støtte op om partiets ledelse.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, udnytter sin position og hænger medlemmer og hårdtarbejdende frivillige ud.

Sådan lyder essensen af et længere facebookopslag, hvori Alternativets nu forhenværende næstforperson, Vilhelm Stamp Nordahl Møller, bebuder sit farvel til partiet.

Men selv om kritikken er rettet mod "en enkelt person" - som Vilhelm Stamp Nordahl Møller over for Berlingske bekræfter er Uffe Elbæk - så vil Elbæk ikke kommentere udmeldelsen over for medierne.

I stedet skriver han et svar på Twitter:

- Selv om jeg gerne ville, kan man i et politisk parti og bevægelse ikke gøre alle glade. Man skal kun være i Alternativet, hvis man har lyst til det.

- Tak for indsatsen til de, der har været med undervejs, men som nu vil noget andet, skriver Uffe Elbæk på Twitter.

Ud over Vilhelm Stamp Nordahl Møller har også hovedbestyrelsesmedlem Theis Krarup Hansen meldt sig ud.

Ifølge Alternativet er det forperson Poul Brandrup, der skal udtale sig på partiets vegne. Det gør han i en skriftig kommentar, som partiets presseafdeling har sendt til Ritzau.

- De har meldt sig ud med en kritik, som jeg ikke kan genkende som forperson for Alternativets hovedbestyrelse, hedder det i udtalelsen fra Poul Brandrup.

