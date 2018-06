Det passer Alternativets politiske leder ganske fint, at Socialdemokratiet går efter en S-mindretalsregering.

København. Uffe Elbæk, Alternativets politiske leder, lader ikke til at have problemer med, at Socialdemokratiet går efter at danne en S-mindretalsregering, hvis rød blok genvinder magten.

Socialdemokratiet har sat sig selv fri. Og det er positivt, mener han.

- Det er oprigtigt interessante tider i dansk politik. På mange måder er det faktisk opløftende, at der nu er skabt klarhed over, hvor Socialdemokratiet står.

- Jeg læser det, som om de har givet sig selv et frihedsbrev, siger Elbæk i en skriftlig kommentar.

Det mener han, at alle partier bør gøre.

- Det er jo blandt andet derfor, at vi er det eneste parti i oppositionen, der ikke har peget på nogen statsministerkandidat endnu. Dansk politik kan kun blive mere interessant af det her, siger han.

- For os ændrer udmeldingen intet. Vi står, hvor vi hele tiden har stået og vil i Alternativet til enhver tid gøre alt, hvad vi kan, for at trække samfundet i en mere grøn, mere retfærdig, mere fri og mere kreativ retning, siger Elbæk.

Det er i en kronik i Jyllands-Posten, at Mette Frederiksen lufter sine planer for fremtiden.

Beslutningen er et brud på de seneste 25 års tradition for, at Socialdemokratiet har delt regeringskontorerne med De Radikale.

