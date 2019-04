Elbæk håber på, at Løkke vil indkalde til et møde, hvor en ny politisk situation kan diskuteres.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, har været ved tasterne og sendt et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de øvrige partiledere på Christiansborg.

I brevet opfordrer Elbæk statsministeren til at indkalde til et møde, hvor formålet er, at diskutere det Elbæk kalder "den nye politiske situation".

Det sker, efter at Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen har nået de tilstrækkelige 20.109 vælgererklæringer.

- For mig er det første gang, at vi ser et højreradikalt parti komme på stemmesedlen, siger han til Ritzau.

- Det er på alle måder et parti - sagt meget kontant - med fascistiske tendenser. Det synes jeg, er en ny politisk situation.

Elbæk mener, at den nye situation har "mange demokratiske og etiske dilemmaer" med sig.

- Måske kan vi finde fælles fodslag. Måske ikke, skriver han.

Partiet Stram Kurs mener, at islam skal forbydes i Danmark. Desuden skal enhver ikkevestlig person, der har opnået asyl, og som ikke er oprindelig statsborger i et af Danmarks nabolande, udvises, mener partiet.

Stifteren, Rasmus Paludan, blev tidligere i april dømt for racisme. Det skete efter en nedsættende kommentar i en YouTube-video. Dommen blev dog anket på stedet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal godkende vælgererklæringer, før Stram Kurs kan ende på stemmesedlen til valget, der senest skal afholdes 17. juni.

/ritzau/