Selv hvis Uffe Elbæk ikke bliver statsminister efter næste valg, bliver han som Alternativets politiske leder.

København. Så sent som i maj gentog Uffe Elbæk, at han på et tidspunkt i næste valgperiode ville stoppe som Alternativets politiske leder.

Siden har han meldt sit statsministerkandidatur, og nu er holdningen en anden.

- Jeg bliver i den grad, siger Elbæk fredag i forbindelse med partiets sommergruppemøde i København.

- Det, der ændrede hele vores vurdering, var, at Socialdemokratiet grundlovsdag sagde, at man ønskede at danne en etpartiregering og ikke ønskede at danne regering med De Radikale, siger han.

Det var ifølge Elbæk "et frihedsbrev" fra Socialdemokratiet til alle andre partier.

- Jeg er i den grad politisk leder, uagtet hvordan valgresultatet bliver efter næste valg, siger Elbæk.

Pressemødet, der afslutter Alternativets sommergruppemøde, var i øvrigt et alternativt et af slagsen.

Partiet havde inviteret medlemmer og støtter til fredagsbar, og med et par hundrede fremmødte var der godt fyldt i det rå lokale på Refshaleøen i København.

Partitoppens meldinger blev modtaget med hyppige klapsalver og taktfaste råb: "Uffe, Uffe, Uffe!".

Partiet har de seneste dage fået stor medieomtale af sit forslag til regeringsprogram "Der er et alternativ." Det lægger blandt andet op til at fjerne modkrav til dagpenge, indføre en 30-timers arbejdsuge og afskaffe Finansministeriet.

Det betyder dog ikke, at der ikke er tjek på økonomien, lyder det fra finansordfører Josephine Fock.

- Ro på, vi har styr på finanserne, siger hun om planerne, der blandt andet indeholder en skat på finansielle transaktioner.

Selv om partiet erkender, at ingen ved, hvor meget sådan en skat vil indbringe, så mener Fock ikke, at der er tale om store usikkerheder.

Baggrunden for partiets politiske program er, ifølge Uffe Elbæk, at klimakrisen ændrer alt.

/ritzau/