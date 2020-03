Uffe Elbæk har forklaret sin ageren i medierne på et møde med Alternativets bestyrelse i Københavns Storkreds.

Alternativets bestyrelse i Københavns Storkreds har mandag aften holdt møde med forhenværende politisk leder Uffe Elbæk, for at få en forklaring på hans ageren i medierne.

I sidste uge løftede han sløret for, at han havde haft oplevelser med nuværende leder Josephine Fock, som han agtede at fortælle hovedbestyrelsen om.

Han har nu talt med bestyrelsen i Københavns Storkreds, og den er tilfreds efter mødet med Elbæk.

- Uffe Elbæk redegjorde således for sit perspektiv på de komplekse sammenhænge samt redegjorde for, hvorfor han havde valgt at gøre, som han har gjort.

- Vi fik svar på vores spørgsmål og vi støtter fortsat hans politiske arbejde ligesom vi støtter vores folkevalgte og vores politiske leder. Vore blik på situationen er blevet nuanceret og vi værdsætter hans åbenhed.

Sådan skriver Alternativets bestyrelse i Københavns Storkreds til medlemmerne mandag aften.

Brevet er offentliggjort på Alternativets åbne debathjemmeside, hvor medlemmerne kommunikerer.

Uffe Elbæk vil ikke udtale sig efter mødet, oplyser han mandag aften til Ritzau.

Det turbulente forløb begyndte, da Josephine Fock i en artikel i Information blev beskyldt af anonyme kilder for at have en ubehagelig ledelsesstil.

Fock blev valgt til politisk leder 1. februar.

I artiklen fra 21. februar fortalte fire kilder, at de havde set Fock gribe fysisk fat i folk, når hun blev vred på dem. Episoderne skulle have fundet sted mellem 2015-2018, da hun sad i Folketinget.

Artiklen skabte en del røre i partiet, og fire dage senere indkaldte hovedbestyrelsen til møde.

Efter mødet udtrykte hovedbestyrelsen fuld tillid til Josephine Fock.

Dagen efter fortsatte uroen imidlertid, da Uffe Elbæk på Twitter skrev, at han agtede at fortælle hovedbestyrelsen om oplevelser, han har haft med Fock.

Senest har Josephine Fock mandag aften udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne i Alternativet, hvor understreger – som hun har gjort flere gange tidligere - at hun ikke har rusket i nogen.

- Jeg kan bestemt godt have hævet stemmen og have været temperamentsfuld, men jeg har aldrig rusket i nogen, det er vigtigt for mig at understrege endnu en gang, skriver hun blandt andet.

Hovedbestyrelsen har meldt ud, at den kommer med en endelig konklusion på forløbet lørdag 7. marts.

Fock sidder ikke i Folketinget, og de fem nuværende folketingsmedlemmer for Alternativet ønskede hende ikke som leder af partiet.

