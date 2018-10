Når sager om kritik af politikere florerer i medierne sætter det sine spor. Alternativet går ikke fri. Og nu skal tilliden bygges op.

Sådan lyder det fra Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, efter at partiets kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, har valgt at trække sig.

»Der er ingen tvivl om, at sager af denne her type påvirker politiske partier, der står i sådan nogle situationer. Det gør det da.«

»Selvfølgelig skal der genopbygges tillid til både vælgerne og medlemmerne. Det er jeg også helt sikker på, at vi nok skal gøre,« siger Uffe Elbæk.

BLÅ BOG: Niko Grünfeld blev taget i rod med sit cv Alternativets kultur- og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld, kom i stormvejr på grund af forkert cv. Alternativets kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, har undskyldt, men kultur- og fritidsborgmesteren i København kan ikke forklare, hvorfor han flere gange har oplyst forkerte ting i sit cv. Specifikt omkring sine uddannelser. Nu trækker han sig fra posten. Her er borgmesterens blå bog: * Navn: Niko Grünfeld. * Født 13. marts 1975 og opvokset i Sønderborg. * Medstifter af Alternativet. * Kultur- og fritidsborgmester i København siden kommunalvalget i 2017. * Har tidligere været spidskandidat til Folketinget, men er ikke blevet valgt ind. * Har studeret økonomi, ledelse og organisationsteori (HD) på Handelshøjskolen i Aarhus og suppleret med certificeringer inden for ledelse, meditation og psykologi fra skoler i blandt andet USA og England. Kilde: Københavns Kommune. /ritzau/

Den afgående kulturborgmester var sammen med Elbæk med til at stifte Alternativet.

»Jeg håber virkelig, virkelig, at han bliver ved med at være en del af holdet. Han har igennem så mange år på alle måder været med til at bidrage til det Alternativet, der er i dag,« siger Uffe Elbæk.

»Jeg ved, det har været en meget svær personlig beslutning for ham. Men med de argumenter, han giver om det pres han og hans familie har været under, så er det både forståeligt og måske også nødvendigt,« siger han.

Partilederen har ikke været i kontakt med Grünfeld, siden han besluttede sig for at trække sig fra posten. Men Elbæk understreger, at det var borgmesterens egen beslutning.

/ritzau/