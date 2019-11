Senest i april vil børn på Sjælsmark kunne flytte til andet center, har regeringen, EL, SF og Radikale aftalt.

Det er godt, at børnene på Udrejsecenter Sjælsmark endelig får et tidspunkt for, hvornår de kan blive flyttet til et nyt center med bedre vilkår.

Det mener Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, der dog samtidig ikke lægger skjul på, at hun gerne havde set det ske hurtigere end i april.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor man i regeringen har ventet så længe med at indkalde til forhandlinger om det her.

- Men efter pres fra Enhedslisten og andre lykkedes det endelig at komme i gang med forhandlingerne, og nu har vi så lukket dem og ved, at børnene kommer ud til april, siger hun.

Det var tilbage i juni, at regeringen og støttepartierne, SF, Enhedslisten og De Radikale, i forståelsespapiret blev enige om, at børnene skulle ud af Sjælsmark.

Onsdag aften er partierne så blevet enige om, at børnefamilierne tilbydes at flytte til et nyt center senest i april næste år.

Dermed kommer der til at gå omkring ti måneder fra forståelsespapiret blev aftalt, til at børnene kan flytte til et nyt udrejsecenter.

En del af den nye aftale er, at børnefamilierne får bedre vilkår. Det gælder blandt andet mere fleksibel madordning, men også at der på det nye center ikke kommer til at være et hegn.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det påvirker et barn at vokse op indhegnet. Her er der ikke tale om mennesker, der har gjort noget kriminelt.

- Der er tale om afviste asylansøgere. Derfor er det for mig uforståeligt, at der skulle være et hegn, siger Rosa Lund.

