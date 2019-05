Enhedslisten vil hæve strafferammen for økonomisk kriminalitet som hvidvask. Det hjælper ikke, mener ekspert.

Ekspert i hvidvask sår tvivl om Enhedslistens (EL) forslag om at ville straffe hvidvask hårdere.

Partiet foreslår, at økonomisk kriminalitet af særlig grov karakter skal give op mod 12 års fængsel mod 8 år i dag for at afskrække kriminelle.

Men det mener Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert fra rådgivningsvirksomheden Revisorjura, ikke vil hjælpe.

- At sætte straffen yderligere op har nok ikke den store betydning, siger han til TV2.

I et nyt udspil vil Enhedslisten have ændret de afsnit i straffeloven, der handler om skattesvindel og hvidvask.

Ud over "almindelig" og "grov" økonomisk kriminalitet vil EL have tilføjet kategorien "samfundsundergravende".

Her skal strafferammen være op til 12 års fængsel.

- Vi synes, det generelt er utilfredsstillende, at det gennem flere år i stort omfang har været risikofrit at begå økonomisk kriminalitet, siger Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, til TV2.

- Opdagelsesrisikoen har været for lille, myndighederne har haft for få muskler, og strafferammen har været for lavt sat, siger han.

Den maksimale straf for særlig grov økonomisk kriminalitet er i dag op til otte års fængsel i henhold til straffelovens paragraf 289.

Rune Lund mener, at en højere strafferamme vil afskrække kriminelle fra at ville hvidvaske.

- Vi ved, at når vi har at gøre med økonomisk kriminalitet, så er det ofte velovervejet og nøje planlagt. Med en højere straf vil det indgå i overvejelserne, at man kan risikere helt op til 12 års fængsel, siger Rune Lund.

Jakob Dedenroth Bernhoft peger på, at risikoen for at blive opdaget vægter tungere hos de potentielle kriminelle end størrelsen af en eventuel straf.

EL's udspil kommer efter Danske Banks hvidvaskskandale.

Forhenværende administrerende direktør Thomas Borgen er sigtet i forbindelse med efterforskningen af sagen om de 1500 milliarder kroner, som er blevet filtreret gennem bankens estiske filial i en årrække.

